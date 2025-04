Allianz-Aktie // Mit Rabatt kaufen, wenn es donnert

Panik an den Kapitalmärkten. Der DAX eröffnete zu Wochenbeginn mit einem Abschlag von rund zehn Prozent. Davon konnte das Marktbarometer immerhin zum Mittag mehr als die Hälfte an Kursverlusten wieder ausgleichen. Es bleibt bislang aber ein kräftiges Minus von rund fünf Prozent und ein DAX-Stand unter 20.000 Punkten. Die Hektik an den Börsen sorgt aber dafür, dass die Volatilität steigt. Sorgt bei Discount-Zertifikaten für herausragende Bedingungen. Wir erklären am Beispiel der Allianz-Aktie die Details.

Über die Allianz-Aktie hatten wir erst Ende Februar ausführlich Stellung genommen [ HIER klicken ]. An der fundamentalen Entwicklung des Konzerns und unserer generellen Einschätzung hat sich seitdem wenig verändert. Allerdings ist auch beim größten deutschen Versicherungsunternehmen kaum absetzbar, wie sich die neuen US-Zölle auswirken.

Fest steht allerdings, dass die Allianz-Aktie (840400) von ihrem Hoch im Bereich von 360 Euro, welches erst Ende März erreicht worden war, bis zum heutigen Tagestief unter die 300-Euro-Marke deutlich verbilligt hat. Aktuell bewegt sich der Titel mit 320 Euro allerdings wieder jenseits dieser psychologisch wichtigen 300er-Marke.

Wer nun davon ausgeht, die neuen US-Zölle von Donald Trump die Weltwirtschaft nicht komplett in eine weltweite Krise führen, der sollte nun die guten Konditionen für einen Einstiegsversuch mit Rabatt nutzen. Fest steht zudem, dass nach der Hauptversammlung am 8. Mai der Konzern eine Dividende von 15,40 Euro pro Aktie zahlen wird. Daraus ergibt sich auf dem aktuellen erniedrigten Kursniveau eine Dividenden-Rendite von nahezu fünf Prozent. Daher ist es sinnvoll nun auf einen kurzfristigen Discounter zu setzen, der unter Umständen dem Anleger auch noch in den Genuss der Dividende kommen lässt.

Passend dazu ist ein Discount-Zertifikat (HS9PET) mit Cap bei 300 Euro und Bewertungstag am17. April 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 300 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von zwei Prozent (44 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 300er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 294,33 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von knapp acht Prozent gleichkommt.

Aussichtsreich bleibt aber auch das Ende Februar [ HIER klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (HT2NJF) mit Cap bei 320 Euro und Laufzeit bis Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 320 Euro durchs Ziel, fließt die aktuelle Maximalrendite von 15,7 Prozent (21 Prozent p.a.). Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 320er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Hier liegt der Einstandskurs dann bei 276,54 Euro.

Allianz-Aktie (Tageschart): scharfe Korrektur

Bildquelle: Allianz, Chartquelle: stock3.com