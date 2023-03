KAP-Aktie // Kurssprung

Das ist ein mächtiger Sprung nach oben – und vielleicht der Auftakt zu mehr. Immerhin sieht der Chart der KAP-Aktie nach einer erfolgreichen Bodenbildung im Bereich von 15 Euro aus und auch die 200-Tage-Durchschnittslinie wurde stramm von unten nach oben durchschritten. Darüber hinaus wurde mit dem jüngsten Kursanstieg der mittelfristige Abwärtstrend, der ganz in der Nähe der 200-Tage-Linie verläuft, gebrochen. Technisch ist das durchaus reizvoll.

Jüngst haben die Mittelstandsholding KAP und Tochter Mehler den Verkauf der Caplast Kunststoffverarbeitung mit den Beteiligungen Aero Coated Fabrics und Now Contec für einen höheren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag an die irische Kingspan bekanntgegeben. Laut KAP waren Wertsteigerungsmöglichkeiten im Konzern nicht mehr gegeben. Ein erheblicher Teil des Verkaufserlöses soll nun im Segment Flexible Films und anderen Teilsegmenten reinvestiert werden.

Das KAP-Segmentes Flexible Films ist vor allem auf High-Tech Beschichtungslösungen für das Baugewerbe spezialisiert. Im diesem Bereich verbleiben Swimmingpoolfolien und andere hochwertige Spezialfolien.

KAP konnte mit der Veräußerung eine schöne Wertsteigerung für seine Aktionäre erzielen, was auch an der Börse mit dem Kursanstieg sichtbar wird.

In den ersten neun Monaten 2022 stieg der KAP-Umsatz um 29,3 Prozent auf 344,4 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) lag bei 38,8 Millionen Euro, nach 28,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Angesichts von Lieferverzögerungen sowie gestiegener Rohstoffpreise und Energiekosten ist das noch eine ganz ordentliche operative Marge.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von 135 Millionen Euro erscheint angesichts dieser Zahlen nicht unbedingt üppig, zumal sich in der Zwischenbilanz auch ein Eigenkapital von 187 Millionen Euro findet. Aber gut, Beteiligungsgesellschaften werden oft an der Börse unter Wert gehandelt. Aber bei KAP besteht eine gute Chance, dass die Börse den Abstand in nächster Zukunft kleiner werden lassen könnte.

KAP-Aktie (Tageschart): Sprung nach oben nach Bodenbildung



Bildquelle: Deutsche Bundesbank, bearbeitet; Chartquelle: stock3.com

