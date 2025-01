Sartorius-Aktie // Vom Analysten belebt

Wirklich schön sieht das Chartbild der Sartorius Vorzugsaktie (716563) nicht aus, denn der Titel verlor vom Hoch aus dem November 2021 rund zwei Drittel an Wert und befindet sich noch immer im Abwärtstrend. Nun könnte sich aber tatsächlich ein Boden bilden und die Wende gelingen, denn auch Analysten blicken etwas zuversichtlicher auf die Entwicklung beim Labor- und Pharmazulieferer.

Exakt an der Marke von 200 Euro könnte der Wendepunkt für die Vorzugsaktie sein. Denn diese Linie wurde weder beim den Zwischentiefs vom Juli noch vom November 2024 unterschritten. Zudem gelang es im montäglichen Börsenhandel die Linie von 220 Euro zu überschreiten, die gleichzeitig den Sprung über die 38-Tage-Durchschnittslinie bedeutete.

Es schaut also tatsächlich so aus, als ob der Abschwung, der nach dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur startete, nun zu Ende zu gehen, obwohl dem Konzern zuletzt auch Investitionszurückhaltung der Kunden, speziell aus China, Probleme bereiteten. Spannend wird es daher zum Monatsende, wenn der Konzern am 28. Januar die Daten für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vorlegt. Aktuell gehen die Analysten von JPMorgan davon aus, dass diese Quartalszahlen und die ersten Aussagen zum neuen Jahr dem Aktienkurs helfen. Ihr Urteil lautet daher weiterhin overweight mit Kursziel 275 Euro.

Dies halten wir insbesondere mit Blick auf das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis von 57 – wie schon im September [ HIER klicken ] herausgestellt – für zu optimistisch. Wir gehen aber tatsächlich davon aus, dass die Schwächephase endet und die Aktie in eine Seitwärtsbewegung einschwenkt. Gelingt dies, bleibt auch den Langfristanlegern noch reichlich Zeit für ein Direktinvestment.

Aussichtsreich bleibt aber weiterhin das im September [ HIER klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (SU7AF6) mit Cap bei 220 Euro und Bewertungstag am 21. März 2025. Weiter gilt: Geht die Aktie über dem Cap bei 220 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 8,3 Prozent (37,9 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 220er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 203,11 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von knapp acht Prozent gleichkommt.

Das bereits im April vorgestellte Bonus-Zertifikat (SU24F1) mit Cap und Bewertungstag am 20. Dezember 2024 [HIER klicken] wurde übrigens zum Maximalbetrag getilgt. Anleger, die unserer Empfehlung folgten, erzielten einen Gewinn von 9,4 Prozent beziehungsweise 33,4 Prozent p.a.

Sartorius-Aktie (Vorzüge, Tageschart): erste Erholungstendenzen

Bildquelle: Sartorius; Chartquelle: stock3.com