Lloyd Fonds-Aktie // Übertrifft Ergebniserwartung 2020 deutlich

Wenn es an der Börse läuft, florieren auch die Geschäfte von Lloyd Fonds. Insbesondere die vom Unternehmen gemanagten Fonds profitierten von der guten Aktienkursentwicklung. Die verbesserte Ergebnisprognose vom 14. Dezember 2020 – Plusvisionen hatte hier berichtet – erhöht sich kräftig.

Die Lloyd Fonds-Geschäftsführung erwartet nun ein operatives Ergebnis (Ebitda) für das zweite Halbjahr von voraussichtlich 8,5 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr waren es minus 2,4 Millionen Euro und die letzte Prognose ging von 3,2 Millionen Euro aus.

Für das Gesamtjahr 2020 schätzt der Vorstand nun ein Ebitda in Höhe von 6,1 Millionen Euro. 2019 waren es zum Vergleich minus 9,7 Millionen Euro. Das Konzernergebnis könnte 2020, so die Lloyd-Schätzung, bei mehr als 0,9 (minus 0,1) Millionen Euro liegen.

Das Wachstum bei Kunden und Assets setzte sich ebenfalls fort: Gegenüber Ende Dezember 2019 stiegen die Assets under Management (AuM) von Lloyd Fonds in den drei Geschäftsfeldern Lloyd Fonds, Lloyd Vermögen und dem FinTech Laic von 1,06 Milliarden Euro um rund 540 Millionen Euro auf jetzt 1,6 Milliarden Euro. Dies entspricht einem AuM-Wachstum von mehr als 50 Prozent. Chapeau!

Charttechnisch hat die Lloyd Fonds-Aktie das November-Hoch überwunden, was ein klar positives Signal ist. Der leichte Kursrückgang im Dezember war somit eine (gesunde) Konsolidierung im Aufwärtstrend. Der nächste Schub könnte, technisch, bis in den Bereich von acht Euro gehen. Nach der Hausse im November ist der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie allerdings recht groß. Das birgt Risiken.

Fundamental greift die Neuausrichtung – siehe hier – von Lloyd Fonds immer besser. Das FinTech Laic, aber auch Lloyd Fonds insgesamt, ist eine spannende Wachstumsgeschichte.

Lloyd Fonds-Aktie (Tageschart): nächster Aufwärtsschub

