Masterflex-Aktie // Günstige Perle mit Rekorden

Es gibt sich noch die Perlen bei den deutschen Nebenwerten. Die Aktie von Masterflex ist eine davon. Nach einer längeren primären Seitwärtsbewegung von März 2023 bis Juli/August 2025 könnte nun der charttechnische Ausbruch nach oben geglückt sein.

Das Hoch vom Mai 2023 wurde erstmals im Juli 2025 überschritten, dann folgte im August ein drastischer Rücksetzer, allerdings mit einem schnellen Rebound. Inzwischen hält sich die Masterflex-Aktie über 13 Euro (nun Unterstützungslinie) und steht vor dem Widerstand aus dem Jahr 2008 bei rund 15 Euro. Die 200-Tage-Durchschnittstrendlinie die klar aufwärts gerichtet.

Gestützt wird das grundsätzlich positive charttechnische Szenario nun von einem erfreulichen Neunmonatsergebnis: Trotz eine „anspruchsvollen globalen Umfelds“ (Masterflex) konnte der Spezialist für Schläuche seinen Wachstumskurs fortsetzen und Rekordwerte beim Ergebnis erzielen.

In den ersten drei Quartalen kletterte der Umsatz um 3,8 Prozent auf 79,8 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in den Industriegruppen Life (Medizintechnik), Mobility (Luftfahrt und Automotive) und Infrastructure (Klimatechnik).

Sehr positiv: Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich überproportional um acht Prozent auf zwölf Millionen Euro. Daraus errechnet sich eine Ebit–Marge von 15,0 Prozent, nach 14,4 Prozen im gleichen Vorjahreszeitraum. Operativ erreicht das Ebit mit 12,1 Millionen Euro ein Rekordhoch. „Effizienzsteigerungen in Produktion und Einkauf wirkten sich günstig aus, während inflationsbedingte Personalaufwendungen und Investitionen in den neuen Standort in Marokko planmäßig kompensiert werden konnten.“

Die Finanzlage ist robust bei Masterflex:Der Finanzmittelbestand stieg auf 13,8 Millionen Euro und die Nettoverschuldung wurde mit 4,4 Millionen Euro mehr als halbiert. Das Eigenkapital wird nach neun Monaten mit 68,0 Millionen Euro angegeben. Zum Vergleich: Die Marktkapitalisierung beträgt zurzeit 131,8 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2025 geht Masterflex angesichts eines Auftragsbestands von 17,4 Millionen Euro von einem Umsatz zwischen 100 und 105 Millionen Euro bei einem Ebit von zwölf bis 15 Millionen Euro aus. Zwölf Millionen Euro sind bereits nach neun Monaten erreicht (wobei das Schlussquartal in der Regel nicht so stark ist).

Das sieht gut aus bei Masterflex, zumal mit dem Standort Marokko die internationale Präsenz und zugleich die Kapazitäten im wachstumsstarken Luftfahrtgeschäft gestärkt worden sind. Das Unternehmen gibt sich optimistisch über das Jahr 2025 hinaus.

Wird ein Gewinn je Aktie von 0,90 Euro für das Jahr 2025 (0,81 Euro nach neun Monaten), würde sich ein prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell 15,2 errechnen, was mit Blick auf Wachstumsrate und Marge nicht üppig ist. Gut möglich, das davon 30 Cent je Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet werden, was eine Dividenden–Rendite von 2,2 Prozent ergäbe. Die Masterflex-Aktie bleibt ein attraktives Investment.

Masterflex-Aktie (Tageschart): Ausbruch aus langem Seitwärtstrend nach oben

Bildquelle: Masterflex; Chartquelle: stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Masterflex.