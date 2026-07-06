M1 Kliniken-Aktie // Dividende satt – auch bei MPH Health Care

Bei M1 Kliniken (A0STSQ) und der Beteiligungsgesellschaft MPH Health Care (A289V0) stehen die Hauptversammlungen (HVs) an. Bei M1 Kliniken ist es am 8. Juli soweit und bei MPH Health Care am 9. Juli. Für die Aktionäre bedeutet das wahrscheinlich einen Geldsegen.

M1 Kliniken hat sich im vergangenen Herbst von seinem Handelsgeschäft getrennt. Dieses befand sich unter dem Dach der 85-Prozent-Beteiligung Haemato (A289VV). Die Haemato AG verkaufte zum 31. Januar 2026 die Haemato Pharm GmbH an die Phoenix Group. Damit ist die strategische Fokussierung von M1 Kliniken auf das margenstarke Beauty-Segment vollzogen.

Im ersten Quartal klettere der der Umsatz in der Beauty–Sparte von M1 um 5,7 Prozent auf 27,1 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn (Ebit) verbesserte sich um 37,6 Prozent auf 9,2 Millionen Euro, woraus sich eine Ebit–Marge von stattlichen 33,9 Prozent errechnet.

Der Gesamtumsatz sank, durch den Verkauf der ehemals konsolidierten Haemato Pharm, von 92,7 auf 46,8 Millionen Euro und das Ebit von 8,8 auf 5,0 Millionen Euro. Im Handelssegment gingen die Erlöse von 67,2 Millionen Euro auf 19,7 Millionen Euro und das Ebit von plus 2,1 auf minus 4,2 Millionen Euro zurück.

Für das Gesamtjahr 2026 strebt M1 einen Umsatz im Beauty-Bereich von 200 bis 300 Millionen Euro bei einer Ebit-Marge von mindestens 20 Prozent an. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz dort bei 102,0 Millionen und das Ebit bei 28,3 Millionen Euro (Marge: 27,8 Prozent). Im Konzern wurde ein Umsatz von 364,3 Millionen Euro, ein Ebit von 39,4 Millionen Euro und ein Gewinn je Aktie von 1,19 Euro erreicht.

Auf der HV soll eine Dividende von 1,20 Euro je Aktie beschlossen werden, also mehr als der Gewinn je Aktie. Dies entspricht aktuell einer Dividenden–Rendite von sechs Prozent. Die hohe Ausschüttung dürfte auch durch den Haemato Pharm-Verkauf möglich sein. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 könnte es eine Dividende in ähnliche Höhe geben. Allein das macht die M1–Aktie verführerisch für Anleger – hinzu kommen die Wachstumsaussichten im renditeträchtigen Beauty-Geschäft.

M1 Kliniken-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend und Widerstand überschritten

Spannend ist auch die Aktie von MPH Health Care. Die Holding hält 12.306.617 Aktie von insgesamt 18.555.114 M1-Aktien (nach der Kapitalherabsetzung durch Einzug von Aktien). Das entspricht einen Anteil von 66 Prozent. M1 ist an der Börse derzeit 371,1 Millionen Euro wert und die Beteiligung damit 246,1 Millionen Euro, wobei MPH Health Care insgesamt lediglich mit 124,6 Millionen Euro an der Börse gehandelt wird – deutlich unter Wert.

Zudem will MPH Health Care auf der HV eine Dividende von fünf Euro je Aktie beschließen, was einer Dividenden–Rendite von 17,2 Prozent entsprechen würde. Mit Blick auf die mögliche Gewinn–Entwicklung bei M1 beziehungsweise MPH könnte die Ausschüttung auch in den Folgejahren ähnlich hoch bleiben.

MPH Health Care-Aktie (Tageschart): 200-Tage-Linie dreht nach oben

Bildquelle: Haemato / M1 Kliniken; Chartquelle: stock3.com