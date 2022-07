Apontis Pharma-Aktie // Single Pill soll Herzinfarkt- und Börsen-Risiken senken

Apontis Pharma [siehe auch HIER] bringt eine weiteren Single Pill im Juli auf den Markt: Mit der Single Pill RosuASS hat Apontis besonders Patienten mit einem erhöhten Schlaganfall- und Herzinfarkt-Risiko im Fokus. Mit dem RosuASS-Start hat das Unternehmen alle drei avisierten Markteinführungen im Geschäftsjahr 2022 realisieren können.

Für die neue Single Pill, die erstmalig im deutschen Markt die Wirkstoffe Rosuvastatin und Acetylsalicylsäure (ASS) vereint, ergibt sich eine potenzielle Patientengruppe von mehr als 100.000 Personen. Apontis Pharma rechnet mit einem mittelfristigen jährlichen Umsatzpotenzial bei RosuASS von 2,5 Millionen Euro.

Schlaganfall und Herzinfarkt sind häufig Folgen eines zu hohen Blutdrucks und/oder Störungen des Fettstoffwechsels. Patienten, die einen zweiten Herzinfarkt oder einen zweiten Schlaganfall entwickeln, haben ein deutlich erhöhtes Sterblichkeitsrisiko. Daher ist bei diesen Patienten ein wichtiges Behandlungsziel, durch geeignete therapeutische Maßnahmen in der sogenannten Sekundärprophylaxe ein erneutes kardiovaskuläres Ereignis zu vermeiden. Bei der medikamentösen Behandlung ist hier in der Regel die Gabe mehrerer verschiedener Substanzen erforderlich, was die Einnahme einer Vielzahl an Einzelmedikamenten zur Folge hat. Mit steigender Tablettenzahl steigt jedoch das Risiko, dass diese nicht zuverlässig eingenommen werden. Hier haben Single Pills einen Vorteil.

Die im laufenden Geschäftsjahr eingeführten Single Pills Tonotec Lipid, AmloAtor und nun RosuASS verfügen über ein mittelfristiges Umsatzpotenzial von 10,7 Millionen Euro. Insgesamt hat Apontis nun zehn Single Pills in den deutschen Markt eingeführt und somit bereits die Hälfte des Weges zu unserem Mittelfristziel von 20 Single Pills bis 2026 erreicht.

Plusvisionen hat die Aktie von Apontis Pharma kürzlich HIER analysiert.

Apontis Phama-Aktie (Tageschart): erneut am Abwärtstrend abgeprallt

Bildquelle: Apontis Pharma / Fotografie Lebensnah; Chartquelle: Guidants.com

