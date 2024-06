M1 Kliniken-Aktie // Vielversprechender Start ins neue Geschäftsjahr

Hübsch geht es mit den M1 Kliniken [zuletzt HIER berichtet] im ersten Quartal weiter: Der Anbieter schönheitsmedizinischer Behandlungen steigert im ersten Quartal den Umsatz um 9,6 Prozent auf 84,2 Millionen Euro. Deutlich steiler aufwärts strebt der Betriebsgewinn (Ebit), er legt um 70 Prozent auf 6,8 Millionen Euro zu. Entsprechend verbessert sich die Ebit-Marge von 5,3 auf ansehnliche 8,1 Prozent.

Besonders adrett war die Entwicklung im Kerngeschäft Beauty, mal wieder. In diesem Segment hat M1 im ersten Quartal 24,7 Millionen Euro umgesetzt, was ein Plus von 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ist. Nicht ganz so flott wie im Konzern kletterte hier das Ebit mit 50 Prozent auf 5,4 Millionen Euro, woraus sich eine stattliche Ebit-Marge von 21,9 Prozent errechnet.

Erfreulich auch die Entwicklung im Handelssegment: Dort stieg der Umsatz von 55,9 auf 60,0 Millionen Euro. Das Segment-Ebit wuchs von 0,4 auf 1,4 Millionen Euro.

Im Fokus des M1-Managements steht insbesondere die profitable Weiterentwicklung des Beauty-Segments – und eine Steigerung des Shareholder Values.

„Aktuell betreiben wir 61 medizinische Fachzentren für ästhetische Medizin in zehn Ländern. Drei weitere Standorte stehen unmittelbar vor der Eröffnung, damit sind wir in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie voll im Plan.“ M1-Vorstand Attila Strauss

Die Mittelfristprognose von M1 sieht bis 2029 eine Ausweitung auf 150 bis 200 medizinische Fachzentren für ästhetische Medizin vor. Damit sollte das Beauty-Segment, bei einer Ebit-Marge von mindestens 20,0 Prozent, zwischen 200 und 300 Millionen Euro umsetzen. Gleichzeitig wird eine aktionärsfreundliche Dividenden-Politik angestrebt.

Für das Handelssegment prüft M1, zur Steigerung des Shareholder Values, die Weiterentwicklung im Konzern, alleine oder gemeinsam mit einem Partner oder auch einen Verkauf.

Die Aktie von M1 Kliniken bleibt reizvoll, auch wenn sie in letzter Zeit eine gehörige Rallye hingelegt hat und kurzfristig etwas Konsolidierungsbedarf bestehen könnte. Die ordentlichen Wachstumsraten und die hohen Margen erlauben grundsätzlich eine Höherbewertung der Aktie.

Bonus für die Aktionäre: Der Hauptversammlung am 17. Juli wollen Vorstand und Aufsichtsrat eine beachtliche Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen. Darüber hinaus gibt es ein Aktienrückkaufprogramm.

M1 Kliniken-Aktie (Tageschart): rasant noch oben

Bildquelle: M1 Kliniken; Chartquelle: stock3.com