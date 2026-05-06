Hochtief-Aktie // Nach der Kurs-Rallye auf den Bonus setzen

Wahnsinn: Die Hochtief-Aktie (607000) legte binnen Jahresfrist nahezu exakt 200 Prozent zu. Allein am heutigen Mittwoch ging es im freundlichen Marktumfeld rund fünf Prozent nach oben. Angetrieben wird der Titel weiterhin von der Fantasie und das Infrastrukturprogramm der Bundesregierung, aber auch Themen wie Digitalisierung und Künstliche Intelligenz helfen dem Titel.

Besonders kräftig war das Kursplus am gestrigen Dienstag, als es für den Wert erstmals über die runde Marke von 500 Euro nach oben ging. Damit hat das Papier inzwischen nahezu alle Kursziele der Analysten pulverisiert. Spannend wird daher nun der 11. Mai. Dann legt Hochtief die Zahlen für das erste Quartal vor. Die jüngsten Kursgewinne deuten darauf hin, dass die Erwartungshaltung der Analysten sehr hoch ist. Somit besteht natürlich die Gefahr, dass es zu kurzfristigen Kursrücksetzern kommt, wenn Hochtief „nur“ diese Erwartungen erfüllt.

Das Jahr 2025 verlief sehr erfolgreich. Der Dienstleistungskonzern steigerte den Umsatz um rund 15 Prozent, währungsbereinigt sogar um 21 Prozent, auf mehr als 38 Milliarden Euro. Der operative Gewinn kletterte um 26 Prozent auf 789 Millionen Euro, was einem währungsbereinigten Anstieg von 34 Prozent entspricht. Gleichzeitig glänzte der Konzern mit einem Anstieg des Auftragseingangs, der speziell im vierten Quartal an Fahrt aufnahm und um 32 Prozent auf 52,6 Milliarden Euro sprang.

Die kräftigen Kursgewinne der vergangenen Wochen und Monate sorgten allerdings auch dafür, dass die Aktie nicht mehr billig ist. Dies lässt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34 – auf Basis der Schätzungen für 2026 – ablesen. Auch die Dividenden-Rendite glänzt nicht mehr mit extremer Attraktivität, sie erreicht noch knapp zwei Prozent.

Für weitere Kursgewinne spricht allerdings die Charttechnik. Denn der Aufwärtstrend ist weiter intakt und deutet noch keine Korrektur an. Vielmehr sorgte das neue Rekordhoch, welches aktuell bei 554 Euro liegt, dafür, dass ein neues Kaufsignal generiert worden ist. Trotzdem raten wir Anlegen zu einer gewissen Vorsicht. Ein Direkt-Engagement halten wir auf dem aktuellen Kursniveau für zu riskant. Anleger, die sehr hohe Kursgewinne auf dem Bestand haben, können auch Teilverkäufe andenken.

Als attraktiv stufen wir jedoch ein Bonus Zertifikat mit Cap (VY3CE0), welches am 18. Dezember 2026 ausläuft. Bleibt bis dahin die bei 360 Euro (Abstand rund 35 Prozent) platzierte Barriere unverletzt, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von elf Prozent oder 17,3 Prozent p. a. Rutscht der Basiswert hingegen unter die Barriere, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung, die dann allerdings wohl etwas niedriger notiert, als zum jetzigen Zeitpunkt.

Das im August 2025 [HIER klicken] empfohlene Bonus-Zertifikat mit Cap (UG7XAU), welches am 19. Juni 2026 ausläuft, notiert mit 289,91 Euro extrem nahe am Maximalbetrag von 290 Euro. Hier können Anleger den Gewinn von 7,9 Prozent (9,6 Prozent p.a.). jetzt realisieren.

Hochtief-Aktie (Tageschart): Rasanter Anstieg