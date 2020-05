Norma Group-Aktie // Viel Substanz in der Krise

Schwere Zeiten bei der Norma Gruppe. Das Unternehmen stellt Verbindungselemente her und ist damit auch Zulieferer der Automobilindustrie. Das bedeutet derzeit wenig Gutes: Im ersten Quartal 2020 ist der Umsatz bei der Norma Group um 8,0 Prozent auf 253,6 Millionen Euro zurückgegangen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) betrug im ersten Quartal 25,1 Millionen Euro nach 37,5 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Die Produktion wurde bei der Norma Group an mehreren Standorten vorübergehend heruntergefahren oder unterbrochen. Aktuell will das Unternehmen die Lieferketten aufrechterhalten und die Finanzierung sicherstellen, um vorübergehende Umsatzeinbußen überbrücken zu können. Vorstandsvorsitzender Michael Schneider zeigt sich zuversichtlich, dass dies gelingt.

Eines sei jedoch jetzt schon klar: Die Prognose könne nicht gehalten werden. Die Norma Group erwartet, dass die Folgen und Nachwirkungen zu deutlich negativen Abweichungen von der ursprünglich getroffenen Prognose führen werden.

Die Aktie hat deswegen auch schon deutlich nachgegeben, zeitweise bis auf gut 14 Euro. Nun notiert sie wieder bei rund 21 Euro. Hat die Norma-Aktie das Zeug für weitere Kurssteigerungen?

Der Abwärtstrend verläuft zurzeit bei knapp 28 Euro und die 200-Tage-Linie bei 30,60 Euro. Die Kurslücken (Gaps) bei 23,60 und 32,50 Euro warten noch darauf geschlossen zu werden. Die Markttechnik hat jüngst etwas an Schwung verloren.

Als Zulieferer wird es das Unternehmen schwer haben langfristig gute Margen durchzusetzen. Dafür ist die Aktie (zwischenzeitlich) auch auf das Niveau von 2011 zurückgefallen. Die Marktkapitalisierung beträgt nun 669 Millionen Euro bei einem Eigenkapital von 639 Millionen Euro; da ist viel Substanz. Der operative Cash-flow war im ersten Quartal mit 6,7 Millionen Euro positiv.

Zu schwarz sollten Anleger für die Norma-Aktie somit nicht sehen. Die Norma Gruppe ist auch im Wasser-Segment tätig, der Einbußen als Autozulieferer abfedern kann. Gut vorstellbar ist ein Anstieg bis zum Abwärtstrend.

Norma Group-Aktie (Tageschart): Anstieg bis zum Abwärtstrend?



