Berentzen-Aktie // Börse schöpft Zuversicht dank Gewinnaussichten

Eigentlich ist in der Corona-Krise der Alkohol-Konsum in Deutschland deutlich angestiegen [hier]. Anscheinend gab es einiges zu ertränken. Davon scheint beim Spirituosen-Hersteller Berentzen (noch) wenig angekommen zu sein.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres erzielte Berentzen einen Konzernumsatz in Höhe von 36,2 Millionen Euro – ein leichtes Minus von 1,9 Prozent. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-Ebit) lag im ersten Quartal bei 1,1 Millionen Euro, nach 1,7 Millionen Euro im Vorjahr. Das Konzern-Ebitda ging von 3,7 auf 3,2 Millionen Euro zurück.

Drei belastende Faktoren hat Berentzen ausgemacht. Zum einen sei das Gastronomiegeschäft mit Spirituosen und alkoholfreien Getränken fast vollständig zum Erliegen gekommen. Zum anderen würden Vermarktungsaktivitäten im Lebensmitteleinzelhandel signifikant reduziert. Drittens verzeichne die Berentzen-Gruppe im Segment Frischsaftsysteme einen deutlichen Rückgang bei den Bestellungen von Fruchtpressen, weil Investitionsgüter derzeit vermieden würden.

Einen Ausblick auf das Geschäftsjahr traut sich Berentzen derzeit nicht zu, aber das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um die negativen Effekte abzumildern. So wurden Investitionen reduziert und Kurzarbeit eingeführt. Berentzen erwartet wir nach wie vor auch in diesem Jahr ein positives Ebit.

Es ist schon erstaunlich das von dem Konsumplus [hier] bei Berentzen offenbar wenig ankommt. Aber vielleicht zeigt sich das noch. Die Aktie hat sich nach dem krassen Absturz auf unter fünf Euro inzwischen wieder ein wenig erholt. Ein Anstieg bis auf rund sechs Euro erscheint gut möglich.

Toll ist die Dividenden-Rendite [siehe auch hier]. Bislang ist die Dividende bei Berentzen nicht gestrichen, wobei der Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im ersten Quartal mit 13,4 Millionen Euro deutlich negativ war.

Berentzen-Aktie (Tageschart): Anstieg bis auf sechs Euro?



