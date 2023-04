Gerresheimer-Aktie // Stabiles Wachstum mit steigenden Margen

Schon im vergangenen Herbst hatten wir bei der Gerresheimer-Aktie (A0LD6E) bei Kursen um 60 Euro noch Luft nach oben ausgemacht. Tatsächlich notiert der Wert inzwischen mehr als 50 Prozent hoher – im Bereich von 92 Euro. Doch frische Quartalszahlen zeigen, dass der Titel noch weiteres Potential hat. Denn der Verpackungsspezialist startete ausgezeichnet ins laufende Geschäftsjahr.

Mit einem Umsatz von 457,8 Millionen Euro verzeichnete Gerresheimer in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres ein organisches Wachstum von 21 Prozent. Dabei wuchsen alle Geschäftsbereiche prozentual zweistellig. Besonders gefragt waren Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie Medikamentenampullen aus Spezialglas.

Da auch Preissteigerungen am Markt durchgesetzt werden konnten, gelang auf der Ertragsseite – trotz steigender Kostenbelastung – ein überproportionales Plus: So stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 26,7 Prozent auf 78 Millionen Euro. Damit lag Gerresheimer bei Umsatz und Ertrag über den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Und auch bei der Prognose bleibt Gerresheimer-Vorstandschef Konzernchef Dietmar Siemssen zuversichtlich, aber – mit Blick auf die Zuwächse im ersten Quartal – trotzdem vorsichtig: So sollen Umsatz und Ebitda im laufenden Jahr aus eigener Kraft jeweils mindestens zehn Prozent wachsen. Akquisitionen können zudem einen zusätzlichen Schub bringen. Mittelfristig soll die operative Marge auf 23 bis 25 Prozent steigen, nachdem sie im ersten Quartal rund 17 Prozent erreicht hat. Das organische Umsatzplus soll zudem auch in den Folgejahren mindestens bei zehn Prozent liegen, womit also ein solides Wachstum vorgezeichnet ist.

Vor diesem Hintergrund sehen wir den Wert mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von elf und einer Dividenden-Rendite von rund zwei Prozent weiter als günstig bewertet an. Im frühen Donnerstagshandel kann die Gerresheimer-Aktie (A0LD6E) – trotz der guten Daten – allerdings nur geringfügig zulegen. Hauptgrund dafür dürften klassische Gewinnmitnahmen sein. Möglicherweise liegt es aber auch an der Tatsache, dass sich schon viele Marktteilnehmer ins verlängerte Oster-Wochenende verabschiedet haben. Auch deshalb limitieren Anleger, die jetzt einstiegen wollen, ihre Kauforders.

Aussichtsreich erscheint auch ein Discount-Zertifikat (SV1K5E) mit Cap bei 90 Euro und Laufzeit bis September 2023. Geht die Aktie über dem Cap bei 90 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 12,4 Prozent (27 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 90er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 80,05 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von rund 14 Prozent gleichkommt.

