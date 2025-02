Bechtle-Aktie // Immerhin leicht belebt

Aufatmen beim IT-Dienstleister: Das Schlussquartal 2024 brachte einen leichter Geschäftsbelebung. Als Folge sprang die Bechtle-Aktie (515870) am Mittwoch (5. Februar) mehr als fünf Prozent nach oben. Doch noch ist das MDAX-Papier nicht über den Berg. Denn die Hauptkundschaft kommt aus dem Mittelstand. Und dort üben sich die Firmenchefs weiter in Zurückhaltung, wenn es darum geht, neue Hard- und Software zu kaufen. Zu schlecht sind vor allem im Inland die Perspektiven.

Die Problematik vom Bechtle haben wir bei Plusvisionen nach der Gewinnwarnung vom Oktober [ HIER klicken ] ausführlich erklärt. Nun meldeten die Neckarsulmer frische Fakten zur Entwicklung im vierten Quartal: Aufgrund eines starken Schlussmonats kam es zu einer leichten Geschäftsbelebung. Abzulesen ist dies speziell am Geschäftsvolumen, welches im vierten Quartal um rund vier Prozent zunahm. Zwar ging der Umsatz um etwa fünf Prozent zurück und auch das Vorsteuerergebnis (Ebt) war mit circa sechs Prozent rückläufig. Allerdings gelang es immerhin den stärkeren Ergebnisrückgang aus den Vorquartalen zu bremsen.

Für das Gesamtjahr 2024 bedeutet dies ein Plus von zwei Prozent auf knapp acht Milliarden Euro beim Geschäftsvolumen, dank ordentlicher Software-Absätze. Da nicht alle Software-Geschäfte direkt umsatzwirksam sind, sank der Konzernumsatz um rund zwei Prozent Beim Ebt dürften bei rund 345 Millionen Euro liegen, was einem Minus von rund acht Prozent entspricht.

Da mit den Eckdaten konnte Bwechtle die Erwartungen des Kapitalmarkts erfüllen. Daher kam es am gestrigen Mittwoch zu einer Kurs-Erholung: Bis zu fünf Prozent ging es zwischenzeitlich nach oben. Allerdings hatte die Bechtle-Aktie zuvor kräftig Federn lassen müssen. So verlor der Titel binnen Jahresfrist rund ein Drittel an Wert. Positiv bleibt, dass Bechtle auch in schwierigen Zeiten profitabel ist und auch weiterhin das Zeug hat, Wachstum zu generieren. Allerdings bleibt das wirtschaftliche Umfeld stark eingetrübt. Daher bleibt es dabei: Wir raten Direktinvestments in die Aktie derzeit ab.

Interessant bleibt das bereits im Oktober [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SY2LUZ) mit Cap bei 35,00 Euro und Bewertungstag am 20. Juni 2025. Es notiert quasi auf dem Stand vom Oktober. Hier die aktuellen Konditionen: Geht die Bechtle-Aktie über dem Cap bei 35,00 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 35,00 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 12,1 Prozent (31,4 Prozent p. a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 35er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 31,21 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Bechtle-Aktie (Tageschart): Ist das der Boden?

Bildquelle: Bechtle; Chartquelle: stock3.com