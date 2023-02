Laiqon-Aktie // Wirksamer Ergebnishebel

Die Laiqon-Aktie – vorher Lloyd Fonds [siehe auch HIER] – scheint ihren Weg nach oben fortzusetzen: Nach einem ersten Aufwärtsschub von Oktober bis Dezember 2022 und einer anschließenden Konsolidierung hat das Papier nun wieder die 200-Tage-Durchschnittslinie (siehe auch Tageschart) überschritten – ein gutes Zeichen für alle Optimisten. Ein positives Signal gab es auch von der Markttechnik (MACD) Ende Januar.

Für die gute Performance des Asset-Managers dürfte die gute Börsenstimmung der vergangenen Monate einen erheblichen Anteil haben, denn allgemein steigende Kurse bedeuten für Laiqon ein Plus an verwaltetem Vermögen, höhere Performance-Gebühren – und damit auch verbesserte Ergebnis-Chancen.

2022 nahmen die Assets under Management (AuM) in den drei neuen Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth bei Laiqon nach vorläufigen Zahlen von 2,2 auf 5,7 Milliarden Euro zu. Darin enthalten ist ein anorganisches Wachstum (Übernahmen BV Holding und Growney) von rund 2,7 Milliarden Euro und ein organisches Netto-Wachstum von rund 0,8 Milliarden Euro. Die Prognose wurde ziemlich exakt erreicht.

In den zurückliegenden drei Jahren, von 2020 bis 2022, wurden die Laiqon-AuMs um rund 440 Prozent gesteigert. Mit der Plattformstrategie Growth 25 ist ein weiteres organisches Wachstum bis 2025 auf acht bis zehn Milliarden Euro angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Laiqon Umsatzerlöse von 26,3 Millionen Euro, nach 26,1 Millionen Euro im Vorjahr, einschließlich Performance-Gebühren (2021) von 9,3 Millionen Euro. Diese fielen im ersten Halbjahr 2022 ganz aus und waren im zweiten Halbjahr mit 800.000 Euro noch recht bescheiden.

Der operative Gewinn (Ebitda) wird bei Laiqon im Jahr 2022 deshalb wohl tüchtig negativ ausfallen. Der Vermögensverwalter schätzt ein Minus von 6,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 4,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die Konzernliquidität hat sich dadurch zum Jahresende 2002 auf 10,2 (12,3 Millionen Euro Ende Juni 2022) verringert.

Für das laufende Jahr ist CEO Achim Plate aber zuversichtlich wieder eine „deutliche Steigerung im Umsatz und Ebitda“ zu erzielen. Alle neuen Konzerntöchter seien ganzjährig im Konsolidierungskreis des Konzerns eingebunden und zusätzlich seien Vertriebspartnerschaften mit Volks- und Raiffeisenbanken geplant.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Laiqon von 135 Millionen Euro wirkt auf den ersten Blick im Verhältnis zu Umsatz und Ergebnis sicherlich (sehr) stattlich, aber mit den AuMs von knapp sechs Milliarden Euro verfügt das Unternehmen über einen wirksamen Ergebnishebel, wenn es an der Börse dauerhaft besser laufen sollte. Wer an eine gute Börsentendenz glaubt, findet in Laiqon ein attraktives Investment.

Laiqon-Aktie (Tageschart): 200-Tage-Linie übersprungen



Bildquelle: Laiqon; Chartquelle: stock3.com

Laiqon-Aktie // Wirksamer Ergebnishebel was last modified: Von