Siemens Healthineers-Aktie // Korrektur als Anlegerchance

Erst vor wenigen Tagen war die Siemens Healthineers-Aktie ein neues Halbjahreshoch knapp unter der 50-Euro-Marke geklettert. Davon hat sich der Titel aber am heutigen Mittwoch klar entfernt. Zwar legte der Medizintechnik-Konzern ordentliche Daten für das Geschäftsjahr 2024/25 (per 30.9.) vor. Doch der Vorstand zeigte sich für das nun laufende Geschäftsjahr 2025/26 zurückhaltend, was die Aktie unter Druck brachte.

Doch der Reihe nach: Siemens Health steigerte im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 den Umsatz auf vergleichbarer Basis und 5,9 Prozent auf 23,4 Milliarden Euro und das Ergebnis pro Aktie von 2,23 Euro auf 2,39 Euro. Allerdings lief das vierte Quartal etwas schwächer, als es die Experten im Vorfeld erwartet hatten. Denn hier stiegen die Umsatzerlöse lediglich um 3,7 Prozent auf 6,32 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag in diesem Zeitraum mit 1,1 Milliarden Euro sogar zwei Prozent unter dem Vorjahreswert.

Mit den vorgelegten Zahlen erreichte der Konzern die Markterwartungen, konnte aber nicht positiv überraschen. Für das nun laufende Geschäftsjahr zeigt sich Vorstandschef Bernd Montag zurückhaltend: So soll es zu einem Umsatzwachstum zwischen fünf und sechs Prozent kommen, bei einem Ergebnis je Aktie zwischen 2,20 Euro und 2,40 Euro. Dabei betonte das Management, dass die Problematik der Handelszölle und auch negative Währungseffekte das Ergebnis im Gesamtjahr pro Aktie um 0,30 Euro belasten.

Dies sorgte dafür, dass die Siemens Healthineers-Aktie (SHL100) ihre Kursgewinne der vergangenen Wochen wieder abgeben musste und von einem Niveau knapp unterhalb der 50-Euro-Marke bis in den Bereich von 45 Euro zurückgefallen ist. Trotzdem gefällt uns Siemens Health. Für das Unternehmen spricht die außerordentlich gute Marktstellung und die führende Technologie.

Zudem ist der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für das nun laufende Geschäftsjahr von 23 im Branchenvergleich günstig. Nach der Dividendenerhöhung von 0,95 Euro auf 1,00 Euro kommt noch eine Dividenden-Rendite von rund 2,2 Prozent hinzu. Langfristanleger können die aktuelle Korrektur daher zum Nachkauf oder Neueinstieg nutzen.

Siemens Healthineers-Aktie (Tageschart): Korrekturbewegung

Bildquelle: Siemens Healthineers, Chartquelle: stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Siemens Healthineers.