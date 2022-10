Shop Apotheke-Aktie // Mehr als genug abgestraft

Erst vor rund drei Monaten hatten wir zuletzt zur Shop Apotheke Stellung bezogen. Damals kostete das Papier rund 88 Euro, was uns deutlich zu teuer war [ HIER klicken ]. Dass der Titel heute aber schon für die Hälfte, also 44 Euro, zu haben ist, überraschte auch uns, ist aber vor allem dem schwachen Marktumfeld und der kräftigen Abwertung von Aktien mit Internet-Geschäft geschuldet. Doch die an diesem Mittwoch veröffentlichten Rahmendaten zum dritten Quartal machen zumindest etwas Hoffnung.

Das Wachstum geht weiter, wie das Umsatzplus von 20 Prozent auf 285 Millionen Euro im dritten Quartal zeigt. So ergibt sich nach neun Monaten ein Plus von rund 14 Prozent auf 877 Millionen Euro. Möglich machten dies Zuwächse in allen sieben Ländern, die von der Online-Apotheke bedient werden. Verschreibungspflichtige Arzneimittel bleiben mit 252 Millionen Euro auf Quartalsebene der mit enormen Abstand größte Absatzbringer.

Erfreulich zudem, dass von Juni bis September erstmals in diesem Jahr beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ein Plus stand, obwohl Analysten erneut ein Minus erwartet hatten. Exakte Zahlen blieb der Vorstand aber noch schuldig. Details dürften erst zum Monatsende an die Öffentlichkeit kommen. Auch die voranschreitende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sorgt für Optimismus beim Management, die die Online-Apotheke als Profiteur dieser neuen Technologie sieht. Abzulesen ist dies an der Zahl der täglich elektronisch ausgestellten Rezepte. Sie lag im ersten Quartal bei durchschnittlich 70, im zweiten Quartal bei rund 400 und in der letzten Septemberwoche schon bei über 6.000.

Nach dem Kursrutsch sehen wir in diesem Zusammenhang erstmals bei Plusvisionen eine gewisse Kurschance für Aktienkäufer. Denn mit einer verbliebenen Marktkapitalisierung von rund 820 Millionen Euro wird die Gesellschaft mit deutlich weniger als dem erwarteten Jahresumsatz für 2022 bewertet, der wohl über 1,2 Milliarden Euro liegen wird. Zumindest eine Erholung in den Bereich um 60 bis 65 Euro sehen wir daher als möglich an.

Dazu passt auch weiterhin das schon mehrfach vorgestellten Discount-Zertifikat (SH7BZ6) mit Cap bei 65 Euro und Laufzeit bis Dezember 2022. Geht die Aktie über dem Cap über die Ziellinie, ist dank der hohen Volatilität der Aktie aktuell eine Maximalrendite von 45,7 Prozent (214 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 65er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt heute bei 43,76 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht, aber rund einen Euro unter dem aktuellen Aktienkurs liegt.

Shop Apotheke-Aktie (Tageschart): herber Absturz

