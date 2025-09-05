Heidelberg Materials-Aktie // Rallye kann noch weitergehen

Vor rund 16 Monaten [HIER klicken] hatten wir die Heidelberg Materials-Aktie bei Kursen unter 100 Euro als sehr aussichtsreich eingestuft. Inzwischen ist nicht nur die 100er-Marke gefallen, sondern auch die 200-Euro-Linie übertroffen. Trotzdem sehen wir weiteres Kurspotenzial, wie übrigens auch die Analysten.

Wie an der Schnur gezogen, klettert die Heidelberg Materials-Aktie (604700) nach oben. In der Spitze notierte das Papier bereits bei 212,20 Euro, ehe kleinere Gewinnmitnahmen einsetzen. In dieser Woche nahm der Kurs aber wieder Fahrt nach oben auf, nachdem die Analysten von Goldman Sachs eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatten. Dabei nennt der zuständige Analyst ein Kursziel von 240 Euro. Er begründet dies vor allem, mit einem knappen Angebot für Baustoffe, welches höhere Margen möglich macht.

Dies zeigte sich auch schon im zweiten Quartal, dessen Daten die Heidelberger bereits Ende Juli veröffentlichten. Dabei erhöhten sich die Umsatzerlöse um rund drei Prozent auf 5,68 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich gar um circa acht Prozent auf 1,05 Milliarden Euro, weshalb die entsprechende Marge von 23,4 auf 24,2 Prozent kletterte.

Zudem bestätigte das Management den Ausblick auf das Gesamtjahr, welches ein operatives Ergebnis zwischen 3,25 und 3,55 Milliarden Euro erwarten lässt. Aber auch die langfristigen Perspektiven stimmen denn in einer Strategie 2030 strebt die Verwaltung ein beschleunigtes profitables Wachstum an.

Charttechnisch ist die Aktie weiterhin im Aufwärtstrend. Fundamental sehen wir bei einem 2026er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 zudem keinerlei Überbewertung. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von immerhin 1,7 Prozent, nachdem der Konzern zuletzt 3,30 Euro pro Anteilschein an seine Aktionäre ausbezahlt hat. Langfristanleger können daher weiter zugreifen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SX120E) mit Cap bei 200 Euro und Bewertungstag am 19. Juni 2026. Geht die Aktie über dem Cap bei 200 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 200 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 12,6 Prozent (15,8 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 200er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 177,55 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt von rund elf Prozent gleichkommt.

Das im Mai 2024 [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SU7WL5) mit Cap bei 99 Euro und Bewertungstag am 20. Dezember2024 wurde zum Höchstbetrag getilgt. Anleger erzielten die Maximalrendite von 10,1 Prozent (17,1 Prozent p.a.) ergibt.

Heidelberg Materials-Aktie (Tageschart): starke Performance

