Washtec-Aktie // Saubere Gewinnsteigerung

Das verwundert auf den ersten Blick: Trotz eines rückläufigen Umsatzes kann Washtec das operative Ergebnis steigern – sowohl bei den Halbjahreszahlen als auch bei den Werten für das zweite Quartal. Während für das Umsatzminus vor allem schwache Geschäfte mit Großkunden in Nordamerika verantwortlich sind, sorgte wohl strenge Kostenkontrollen und höhere Preise im Dienstleistungsbereich für steigende Margen. Im schwachen Marktumfeld schützen die Daten die Washtec-Aktie (750750) immerhin vor höheren Kursverlusten.

Nach sechs Monaten stehen bei Washtec Umsätze von 220,2 Millionen Euro in den Büchern. Dies entspricht einem Plus von 6,8 Prozent. Im zweiten Quartal sanken die Umsätze dabei um 6,1 Prozent auf 119,4 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg hingegen von Januar bis Juni um 7,8 Prozent auf 16,6 Millionen Euro. Dadurch steigt die Ebit-Marge für das erste Halbjahr von 6,5 auf 7,6 Prozent. Im zweiten Quartal lag die Marge gar bei 9,7 Prozent (Vorjahr 7,8 Prozent), da das Ebit um 16,1 Prozent auf 11,5 Millionen Euro sprang.

Das Management berichtete von einer sich im zweiten Quartal aufhellenden Nachfragesituation. So liegt der Auftragseingang im Q2 wieder über dem Vorjahrsniveau, was im Q1 nicht der Fall war. Der Auftragsbestand hat dadurch aber wieder das hohe Niveau des Vorjahres erreicht. Daher überrascht es nicht, dass der Spezialist für die Autowäsche seine Guidance für das Gesamtjahr bestätigte. Demnach wird der Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres verbleiben, dass Ebit aber im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Trotz der guten Zahlen verlor die Aktie bis zum Montag-Nachmittag rund zwei Prozent in den Bereich um 34,70 Euro. Fundamental ist der Wert auf diesem Level allerdings sehr interessant. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und vor allem die Dividenden-Rendite von mehr als sechs Prozent versprechen mittelfristig wieder höhere Kurse. Im aktuellen Marktumfeld gehört aber sehr viel Mut zu einem Direkteinstieg in die Aktie. Dies ist vor allem aus psychologischer Sicht verständlich. Allerdings ist es die einzige Wahl.

Denn ein Einstieg via Discount-Zertifikat ist nicht möglich, da der einzige Anbieter, der diesen Basiswert bedient, lediglich drei Discounter auf der Produktpalette hat, zu diesem aber nur noch Rückgabepreise stellt und ohnehin nicht in Stücken tilgt, sondern den Barausgleich stets bevorzugt.

Washtec-Aktie (Tageschart): Verluste trotz guter Zahlen

Bildquelle: Washtec; Chartquelle: stock3.com