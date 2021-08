INIT-Aktie // Frische Rekordkurse in Sicht

Bis auf 43,40 Euro ist die INIT-Aktie (575980) im heutigen Handel vorgestürmt. Damit hat der Titel, den wir zuletzt im Frühjahr empfohlen hatten [ HIER klicken ], rund 20 Jahre nach dem Börsengang wieder das Zeug, ein neues Rekordhoch zu markieren. Der bisherige Höchstwert stammt aus dem Mai und liegt bei 43,95 Euro. Grund für die gute Kursentwicklung sind ansprechende Zahlen und ein Ausblick, der auf weiteres Wachstum hindeutet. Denn noch ist die Erfolgsgeschichte der Karlsruher nicht zu Ende geschrieben.

Die frischen Halbjahresdaten des Telematik-Spezialisten waren ok und im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz stieg auf 84,7 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von rund vier Prozent. Beim operativen Ergebnis (Ebit) ging es hingegen um rund 34 Prozent auf 8,3 Millionen Euro nach oben – allerdings von einem durch Corona belasteten Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand weiterhin einen Konzernumsatz von rund 180 Millionen Euro und ein Ebit in der Bandbreite zwischen 18 bis 20 Millionen Euro. Wir halten diese Prognose allerdings für zu defensiv. Denn der Konzern sammelte im ersten Halbjahr Aufträge im Volumen von mehr als 100 Millionen Euro ein, darunter ein Großauftrag der METRO Houston. Dies sind rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Zudem dürfte es auch im zweiten Halbjahr zu weiteren Auftragseingängen kommen, da die fortschreitende Digitalisierung immer neue Investitionen in den Bereich um den ÖPNV erwarten lässt. Dies bestätigt auch die Verwaltung, die das Wachstum aber eher in 2022 kommen sieht.

Auf Basis aktueller Schätzungen ist die INIT-Aktie (575980) mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21 nicht günstig. Die gute Marktstellung und das prall gefüllte Auftragsbuch lassen aber Platz für positive Gewinnüberraschungen. Daher gehen wir von weiteren Rekordkursen aus. Anleger können aufspringen, mit Blick auf den engen Handel aber nur via Limitorder.

Weiterhin gibt es auf diesen Basiswert leider keine Discounter und Bonus-Zertifikate. Somit bleibt nur der Griff zu einem Faktor Long-Zertifikat (MF71UD). Es verdoppelt die zukünftigen Gewinne (aber auch die nie auszuschließenden Verluste), bei täglicher Hebelanpassung.

INIT-Aktie (Wochenchart): Aufwärtstrend bleibt intakt

Bildquelle: Init

