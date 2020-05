Rubean-Aktie // Wachstumsfantasie durch kontaktloses Bezahlen

Das Fintech-Unternehmen Rubean ist nun im Mittelstandssegment m:access der Börse München notiert. Seit 2016 hatte Rubean ein Listing im Freiverkehr. Gleichzeitig werden für eine Kapitalerhöhung bis zum 18. Mai 440.000 neue Aktien zum Bezugspreis von fünf Euro je Aktie angeboten.

Rubean soll attraktiver für den Kapitalmarkt werden, wozu auch die Kommunikation verbessert werden soll. Mit den Mittel aus der Kapitalerhöhung soll in Wachstum im Bereich des Mobile Payment investiert werden, insbesondere für die bereits erfolgreiche mobile App für kleinere Händler und Gewerbetreibende, die wir gemeinsam mit der CCV Group aus Arnheim entwickelt wurde.

Rubean ist seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Österreich.

Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehört beispielsweise die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS (auch in Zusammenarbeit mit CCV entstanden). Mit der sogenannten RubeanTag-Technologie, können neben Android-Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl– und Kundenbindungsprogramme angebunden werden.

Derzeit – vor der Kapitalerhöhung – beträgt die Marktkapitalisierung von Rubean 6,3 Millionen Euro, wobei Ende 2018 ein Eigenkapital von 1,5 Millionen Euro ausgewiesen wurde. Der Verlust betrug in diesem Geschäftsjahr (2018) 426.221 Euro bei bis dahin aufgelaufenen Verlustvorträgen von 1,7 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse lagen 2017 bei 111.000 plus sonstige Erträgen von 75.000 und 2018 bei 132.066 Euro plus sonstigen Erträgen von 117.665 Euro.

Könnte eine spannende Sache werden, da kontaktloses (bargeldlos ohnehin) Bezahlen in unserer neuen Corona-Welt deutlich und schnell an Bedeutung gewinnen wird. Rubean könnte davon profitieren. Angesichts der Unternehmensgröße sollte nur dezent und mit Limit geordert werden.

Rubean-Aktie (Tageschart): Talsohle durchschritten?



