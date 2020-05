Aktienkauf // Eine sinnvolle Investition in Krisenzeiten?

In den letzten Jahren kannte der Aktienkurs an den Börsen rund um den Globus nur eine Richtung – steil nach oben. Seit der großen Finanzkrise, die Ende 2008 begann und im Frühjahr 2009 ihren Höhepunkt erreichte, hat der Aktienmarkt an Wert gewonnen.

Krisen wirken sich auf den Wert von Unternehmen aus. Eine sinkende Nachfrage und schlechte Verkaufszahlen wirken sich auf ein Aktiendepot nachhaltig aus. Nach der Finanzkrise im Jahr 2009 hat die Coronakrise zum ersten nennenswerten Einbruch seit mehr als einem Jahrzehnt geführt. Viele Verbraucher fragen sich seither, ob Aktienkäufe in Krisenzeit sinnvoll sind.

Nicht nur steil bergauf: Wer sein Geld auf einem Tagesgeldkonto anlegt, darf mit regelmäßigen Zinsausschüttungen rechnen. Wenngleich die Zinsen aktuell so niedrig wie nie zuvor sind, gewinnt die Investition auf ein Tagesgeldkonto kontinuierlich an Wert. Diesen Wunsch hegen Anleger an der Börse ebenfalls. Sie wünschen sich, dass der Aktienwert vom ersten Tag an nur noch steigt.

Ein Blick auf die Kursentwicklung aller Aktien zeigt jedoch, dass jeder Aktienkurs in Wellen verläuft. Ein kontinuierlicher Anstieg des Aktienwertes ist nicht üblich. Wer sich bei der Investition an der Börse dieser Tatsache bewusst ist, hat weniger Sorge vor sinkenden Kursen. Irgendwann wird der Wert wieder steigen, und zwar deutlicher als jede Investition auf ein Tagesgeldkonto. Kursgewinnen gehen dann mit tollen Rendite-Chancen mit Sicherheitspuffer einher.

Krisen bieten Chancen: Kursschwankungen gehören dazu, an der Frankfurter Börse ebenso wie am Handelsplatz in New York, Tokio oder anderswo. Wer diese Tatsache realisiert hat, wird sich von sinkenden Aktienkursen in Krisenzeiten nicht aus der Ruhe bringen und an sein Investment zweifeln lassen. Schlechte Kurswerte und sinkende Werte an der Börse sind per se nicht schlecht.

Eine wirtschaftliche Abkühlung und überbrückbare Krisen wirken sich auf den Markt wie ein reinigendes Gewitter aus. Schwache Anbieter auf dem Markt verschwinden oder passen sich an. Gereifte und krisensichere Unternehmen profitieren davon. Insofern bietet die Krise an der Börse auch eine Chance für alle klugen Investoren, die auf krisenfeste Unternehmenswerte setzen. Sie werden durch die Krise kommen und am Ende als Gewinner dastehen. Das wird sich dann auch auf den Wert für solide Aktiendepots vom Experten positiv auswirken.

Sicher durch die Krise: Statt Sorgen vor einer Krise am Aktienmarkt zu haben, ist eine Vorbereitung des eigenen Depots auf sinkende Kurse hilfreicher. Dabei gilt in der Finanzwelt derselbe Grundsatz wie auch bei der Gesundheitsprävention der Barmer Krankenkasse und weiteren Krankenkassen: Vorsorge ist die beste Sorge.

In den finanzstarken Jahren des letzten Jahrzehnts seit der Finanzkrise sind die Kurse mit kleinen Ausnahmen in den Jahren 2011, 2016 und 2018 kontinuierlich und ohne Unterbrechung angestiegen. In guten Zeiten gilt es, für schwächere Zeiten an der Börse vorzusorgen und Rücklagen zu bilden. Corona macht mehr Sorgen als man denkt. Mit einer soliden Rücklage führen Anleger ihr Aktiendepot sicherer durch die turbulente Zeit.

Bei der Höhe der Rücklagen gibt es stark unterschiedliche Meinungen. Die meisten Experten empfehlen, mindestens das sechsfache der monatlichen Ausgaben als Rücklagen vorzuhalten. In Krisenzeit schafft das ein sicheres Polster. Zudem sollte das Portfolio aus mehreren Anlageklassen bestehen. Diversifikation ist gerade in Krisenzeiten eine unschlagbare Strategie am Finanzmarkt.

Bildquelle: Gabi Eder / pixelio.de

Aktienkauf // Eine sinnvolle Investition in Krisenzeiten? was last modified: by