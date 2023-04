Bijou Brigitte-Aktie // Günstige Bewertung mit Sonder-Dividende

Bijou Brigitte, ein Anbieter von Modeschmuck, feiert sein 60-jähriges Firmenjubiläum. Deshalb und weil das Geschäftsjahr 2022 sehr gut verlief, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 20. Juni eine Basisdividende von drei Euro und eine einmalige Sonderdividende in Höhe von zwei Euro vorschlagen. Derzeit notiert die Aktie von Bijou Brigitte bei 49 Euro (siehe auch Tageschart unten). Es würde sich somit eine Dividenden-Rendite von aktuell 10,2 Prozent errechnen. Auch wenn der Dividenden-Abschlag entsprechend hoch ausfallen wird, ist das doch ein reizendes Argument für ein Investment in die Aktie.

Das Bijou Brigitte-Sortiment umfasst rund 10.000 Modesschmuck-Artikel im attraktiven Preissegment. Zielgruppe sind modebewusste, überwiegend weibliche Kunden. Bijou Brigtte betreibt als Markführer im Bereich Modeschmuck und modischen Accessoires in Europa ein Filialnetz mit rund 990 Filialen.

Im vergangenen Geschäftsjahr (2022) erzielte der Hamburger Konzern nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 307 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 42 Prozent, was vor allem auf Nachholeffekte nach Aufhebung der pandemie-bedingten Einschränkungen im Einzelhandel zurückzuführen ist. Der Konzernumsatz liegt leicht oberhalb der Umsatzprognose von 280 bis 300 Millionen Euro.

Deutlich über der Prognosespanne von 20 bis 35 Millionen Euro wird der Vorsteuergewinn, nach vorläufigen Zahlen, mit 46,3 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr wurden 19,9 Millionen Euro erreicht. Der überproportionale Anstieg im Vergleich zum Umsatz – 133 Prozent! – ist auf Kosteneinsparungen wie der Konsolidierung des Filialnetzes zurückzuführen. Das Konzernergebnis nach Steuern dürfte sich 2022 auf 35,3 Millionen Euro, nach 17,0 Millionen Euro im Jahr 2021, belaufen. Daraus würde sich zurzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von attraktiven 11,2 ergeben.

Technisch ist die Aktie sicherlich schon gut gelaufen, aber ist fundamental nach wie vor eher günstig bewertet. Auf längere sich, auch mit Blick auf die Sonderdividende, ist die Bijou Brigitte-Aktie ein aussichtsreiches Investment. Technische Kursrückschläge sollten Anleger allerdings einkalkulieren.

Bijou Brigitte-Aktie (Tageschart): steil aufwärts



Bildquelle: Bijou Brigitte; Chartquelle: stock3.com

