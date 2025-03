Cenit-Aktie // GBC Research erwartet 2026 Wachstumsimpulse

Cenit ist als führender IT-Beratungs– und Software-Spezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management, Enterprise Information Management und Application Management Services seit mehr als 33 Jahren aktiv. Standardlösungen von Partnern wie SAP oder IBM ergänzt Cenit um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Das Unternehmen ist weltweit an 26 Standorten in neun Ländern mit über 930 Mitarbeitern vertreten. Die Kunden kommen aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt oder Maschinenbau.

Die vorläufige Umsatzerlöse 2024 in Höhe von 207 Millionen Euro lägen im Rahmen der im Oktober 2024 angepassten Guidance (205 bis 210 Millionen Euro), schreibt GBC Research. Die Schätzung des operativen Gewinns (Ebitda) von 17,9 bis 18,4 Millionen Euro wurde hingegen mit einem vorläufigen Ebitda in Höhe von rund 17 Millionen Euro knapp verfehlt.

Der laufende Umbau der Organisation wurde über Rückstellungen bereits zum Teil im Geschäftsjahr 2024 abgebildet. Dies habe eine schwächer als erwartete Ergebnisentwicklung nach sich gezogen, heißt es bei GBC.

Das aktuelle Geschäftsjahr 2025 sei als Übergangsjahr, da es im Zeichen der laufenden Restrukturierung stehe, zu betrachten. Sonderaufwendungen in Höhe von rund vier Millionen Euro, laut GBC, dürften das operative Ergebnis belasten.

Auch wenn kein weiteres anorganisches Wachstum zu erwarten sei, dürfte Cenit 2025 einen weiteren Umsatzsprung erreichen. Aufgrund des erstmals ganzjährigen Einbezugs von Analysis Prime rechnet GBC mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 228,43 Millionen Euro. Wegen der Sonderaufwendungen dürfte der Betriebsgewinn (Ebit) nur geringfügig auf 8,02 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024: 7,3 Millionen Euro) ansteigen.

Ein stärkeres Umsatzwachstum und eine im Nachgang der abgeschlossenen Restrukturierung deutliche Ergebnisverbesserung dürften das kommende Geschäftsjahr 2026 prägen.

Als neues Kursziel sieht GBC Research 19,00 Euro (bisher. 22,00 Euro). Das Rating bleibt unverändert bei kaufen.

Cenit-Aktie (Tageschart): Gelingt die Bodenbildung?

Bildquelle: Cenit; Chartquelle: stock3.com