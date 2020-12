Flatexdegiro wird mit Wirkung zum 21. Dezember in den SDAX aufgenommen. Mit dem SDAX-Aufstieg zählt Flatexdergiro zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Die Marktkapitalisierung des führenden Online-Brokers beläuft sich aktuell auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Frank Niehage, Vorstandsvorsitzender von Flatexdegiro: „Wir freuen uns, dass unsere langfristige Wachstumsstory und unsere Vision 2025 vom Kapitalmarkt honoriert werden.“

Flatexdegiro hat weiter ambitionierte Wachstumspläne. Die gute Skalierbarkeit des Geschäftsmodells schafft gute Ertragsaussichten. Wir haben hier darüber berichtet.

Einmal ausgezeichnet ist gut. Dreizehnmal ist Qualität. Jetzt die Vermögensverwaltung der MERKUR PRIVATBANK testen und zusätzlich 1,50 % Zinsen p. a. sichern. Jetzt hier sichern.

Flatexdegiro-Aktie (Monatschart): langfristiger Aufwärtstrend



Bildquelle: Deutsche Börse

Flatexdegiro-Aktie // Aufstieg in den SDAX was last modified: by