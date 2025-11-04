German Mittelstand Bonds Panel ON AIR // Jetzt kostenlos anmelden

Der Finanzmarkt steht am Scheideweg: Während Banken durch regulatorische Fesseln an Beweglichkeit verlieren, entstehen neue Spielräume für den Mittelstand – und für Investoren.

Was bedeutet das für Unternehmen? Welche Rolle spielen Mittelstandsanleihen im Finanzierungsmix von morgen? Und wie verändert sich die Position institutioneller Investoren im neuen Kapitalmarktgefüge?

German Mittelstand Bonds ON AIR bringt die relevanten Stimmen zusammen – digital, fokussiert, zukunftsorientiert. In Kooperation mit Iron – the good guidance company diskutieren wir Chancen, Strategien und Perspektiven für den Bond-Markt.

Wann? 5. November 2025, 9.00 Uhr, auf Airtime

Das Highlight: Ein dreißigminütiges Panel mit Kapitalmarktexperte Marcus Vitt (ehemaliger Vorstandssprecher Privatbank Donner & Reuschel, Aufsichtsratsvorsitzender HHLA Hamburger Hafen und Logistik AG)

Bildquelle: Grok