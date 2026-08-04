Siemens Healthineers-Aktie // Schwächephase beendet

Noch im vergangenen Herbst markierte die Siemens Healthineers-Aktie (SHL100) an der 50-Euro-Marke ein Zwischenhoch. Anschließend kannte das Papier des Medizintechnik-Spezialisten nur den Weg nach unten. Im Zwischentief bei 32, 81 Euro war dann aber bereits im Mai der Tiefpunkt erreicht. Nach einer Seitwärtsphase erwachte der Titel vor wenigen Tagen und legte binnen Wochenfrist mehr als zehn Prozent zu. Auslöser waren frische Quartalszahlen.

So steigerte Siemens Health im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 (30.9.) den Umsatz immerhin um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro. Beim Gewinn nach Steuern ging es um rund 20 Prozent auf 676 Millionen Euro nach oben. Diesen Sprung löste allerdings vor allem eine Zoll-Rückerstattung aus.

Eigentlich negativ war hingegen der Blick auf die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Demnach will der Konzern nun nur noch um 3,5 bis vier Prozent wachsen, ohne Berücksichtigung von Währungs- und Portfolio-Effekten. Vorher lag die Guidance jeweils einen Prozentpunkt höher. Beim Gewinn erhöhte der Konzern hingegen seine Prognose, erneut aufgrund der Rückerstattung rechtswidrig erhobener US-Zölle. Hier soll nun beim bereinigten Ergebnis pro Aktie ein Wert von 2,35 bis 2,45 Euro übrigbleiben. Dies sind jeweils 15 Cent mehr, als das Management bislang in Aussicht gestellt hatte.

Die Aktie hatte in der jüngeren Vergangenheit starke Kursverluste hinnehmen müssen. Damit waren vor allem die Absatzprobleme in China längst eingepreist. So stellt auch die nun erfolgte Senkung der Umsatzprognose kein großes Problem da. Gefallen kann allerdings die Erhöhung des in Aussicht gestellten Gewinns. Daher setzte die Aktie zu einer Erholung an und beendete damit ihre Seitwärtsbewegung.

Aus charttechnischer Sicht scheint die Bodenbildung zwischen 33,00 und 35,00 Euro nun abgeschlossen. Denn aus dieser Seitwärtsbewegung ist das Papier nach oben ausgebrochen. Den nächsten ernsthaften Widerstand erkennen wir im Bereich von 42,50 Euro. Dann wäre der Weg sogar frei bis in den Bereich von 47,50 Euro. Zunächst muss allerdings die 200-Tage-Durchschnittslinie noch überwunden werden, an der die Aktie aktuell kratzt.

Aus fundamentaler Sicht halten wir ein solches Comeback der Aktie für gerechtfertigt. So nimmt Siemens Health eine führende Stellung am Weltmarkt ein, mit einer – gegenüber Wettbewerbern – klar überlegenen Technologie. So sind auch schnelle Preiserhöhungen am Markt durchsetzbar. Daher stufen wir auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 (auf Basis der Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr) als günstig ein. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von 2,5 Prozent, die den Titel nach unten gut absichern sollte. Langfristanleger können daher auf dem inzwischen leicht erhöhten Niveau zugreifen.

Siemens Healthineers-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend gebrochen

Bildquelle: Siemens Healthineers, Chartquelle: stock3.com