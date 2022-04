Varta-Aktie // Der Abwärtstrend ist gebrochen

Wenn die Varta-Aktie etwas deutlicher zulegt, dann werden meist Eindeckungskäufe von Short-Spekulanten als Begründung herangeführt, denn das Papier des Batterieherstellers ist bei diesen Marktteilnehmern sehr beliebt und immer wieder ein Ziel. So auch am heutigen Montag, an dem die Aktie (A0TGJ5) bis zum Mittag rund sechs Prozent zulegt und dabei auch den mittelfristigen Abwärtstrend knackt.

Die Zahlen für 2021, die die Ellwanger schon in der Vorwoche vorlegten, waren gut und lagen auch über den zuletzt veröffentlichten Zielen. So stieg der Umsatz um 3,8 Prozent auf 902,9 Millionen Euro. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) ging es um rund 17,4 Prozent auf 282,9 Millionen Euro nach oben. Enttäuschend war hingegen die Ankündigung, dass die Dividende trotzdem unverändert 2,48 Euro je Aktie betragen soll.

Der Start ins neue Geschäftsjahr soll gut gelaufen sein, trotz der Probleme mit Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen. Trotzdem soll das Ebitda im ersten Quartal nur zwischen 34 bis 39 Millionen Euro liegen. Dies überrascht, denn gleichzeitig meldete Vorstandschef Herbert Schein, dass das Geschäft in Russland, Belarus und der Ukraine weniger als ein Prozent des Konzernumsatzes ausmache und Varta in diesen Ländern keine eigenen Werke betreibe.

Ebenfalls wenig Euphorie kommt bei den Jahreszielen auf: Demnach soll Varta im Jahr 2022 rund 950 Millionen bis 1 Milliarde Euro umsetzen. Das Ebitda soll gleichzeitig zwischen 260 bis 280 Millionen Euro betragen und damit nur knapp unter Vorjahr liegen. Diese Vorsicht zeigt sich auch im Chartbild. So rutschte die Aktie (A0TGJ5) vom Zwischenhoch aus dem August 2021 bei 165,90 Euro bis auf ein Zwischentief bei 78,50 Euro ab, welches Anfang März erreicht worden war.

Immerhin kam es zuletzt wieder zu einer Verbesserung an die 95-Euro-Marke. Charttechnisch ist damit der steile Abwärtstrend gebrochen. Die laufende Gegenbewegung könnte nun bis zum Widerstand bei 115 Euro laufen. Mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 und die hohe Schwankungsfreudigkeit eignet sich das Papier aber nur für risikobewusste Anleger.

Defensiver ist Bonus-Zertifikat mit Cap (DV6KC2), welches am 17. Juni 2022 (74 Tage Restlaufzeit) ausläuft: Bleibt die bei 66 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 31 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine schnelle Bonus-Rendite von 5,2 Prozent (hochgerechnete 23,9 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Cash, entsprechend dem dann gültigen Aktienkurs.

Varta-Aktie: Der steile Abwärtstrend ist gebrochen

Bildquelle: Varta, Chartquelle: guidants.com

