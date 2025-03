Fielmann Aktie / Gute Daten und mehr Dividende

Mit seinen vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 übertraf Fielmann die Markterwartungen. Zudem erhöhte die Optikerkette ihre Dividende recht deutlich. Gleichzeitig bestätigte der Vorstand, dass das Wachstum auch im nun laufenden Jahr weitergehen wird und die Gesellschaft ihre Marktstellung ausbauen wird. Der Fielmann-Aktie (577220) gefällt dies.

Im Detail: Fielmann steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 um 15 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro. Neben der erstmaligen Konsolidierung der US-Akquisition des Vorjahres trug vor allem ein starkes organisches Wachstum zu dem kräftigen Plus bei. Gleichzeitig verbesserte Fielmann seine Profitabilität. So stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um rund 23 Prozent auf 491 Millionen Euro. Entsprechend verbessert es sich die Ebitda-Marge um 1,5 Punkte auf 22,8 Prozent.

Am Erfolg profitieren auch die Aktionäre mit einer45 von 1,00 Euro auf 1,15 Euro erhöhten Dividende, die nach der Hauptversammlung ausbezahlt. Diese ist auf den 10. Juli 2025 terminiert. Hilfreich für das heutige Kursplus war zudem der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. So will der Konzern auch im Jahr 2025 seine Marktposition weiter ausbauen. Ziel ist dabei die Ebitda-Marge weiter zu verbessern. Sie soll in Europa bei 25 und auf Konzernebene bei 24 Prozent liegen. Einen noch genaueren Ausblick auf 2025 wird der Vorstand aber erst im April abliefern, wenn der Geschäftsbericht für 2024 veröffentlicht wird.

Der heutige Kurssprung der Aktie, die im frühen Handel mehr als acht Prozent zulegen konnte und damit die Marke von 45 Euro wieder erreichte, ist vor allem dem Ausblick zu verdanken. Hier hatte der Markt noch nicht mit so klaren Aussagen zu diesem Zeitpunkt gerechnet. Hilfreich bleibt aber zudem die hervorragende Marktstellung des Konzerns und das gute organische Wachstum. Aus fundamentaler Sicht sehen wir den Titel weiterhin nicht überbewertet, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 ist mit Blick auf das hohe Wachstum gerechtfertigt. Hinzu kommt die Dividendenrendite von knapp drei Prozent, die den Titel weiter attraktiv macht. Langfristanleger können daher zugreifen, speziell an schwachen Tagen.

Im vergangenen August [HIER klicken] hatten wir ein Discount-Zertifikat (SU1UGN) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis Dezember 2024 empfohlen. Da die Aktie damals unter dem Cap-Niveau durchs Ziel ging. erhielten die Anleger Aktien ins Depot gebucht. Der damalige Zertifikate-Kurs lag bei 41,59 Euro, was nun dem Einstandskurs der Aktie entspricht. Mit Blick auf das heutige Kursniveau liegen Anleger also schon knapp zehn Prozent im Plus.

Auch heute stellen wir wieder einen spannenden Discounter vor, der einen verbilligten Aktienkauf ermöglicht. Unser Favorit ist ein Papier (SJ2VAL) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis 19. Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 45 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,5 Prozent (9,2 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 41,85 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Fielmann-Aktie (Tageschart): Ausbruch nach oben?

Bildquelle: Fielmann; Chartquelle: stock3.com