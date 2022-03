Gea-Aktie // Operativ auf Kurs

Vor ca. einem halben Jahr haben wir zuletzt über Gea berichtet und prognostiziert, dass die Gea-Aktie (660200) über Potenzial verfügt [ HIER klicken ]. Damals notierte der Wert bei ca. 37 Euro. Und heute kostet das Papier wieder rund 37 Euro. Allerdings war es zwischenzeitlich bis auf 48,55 Euro nach oben gegangen, ehe das nervöse Marktumfeld und die Angst vor steigenden Zinsen den Titel bremsten. Operativ ist Gea aber auf Kurs, wie frische Zahlen für 2021 beweisen.

Demnach stieg der Umsatz in 2021 um 1,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Organisch wäre es allerdings um 4,3 Prozent nach oben gegangen, doch es gab Verkäufe von Randaktivitäten. Das operative Ergebnis vor Restrukturierungsaufwendungen (Ebitda) stieg um 17,3 Prozent auf 624,8 Millionen Euro. Dies ergab eine Ebitda-Marge von 13,3 Prozent, die sich damit um 1,8 Prozentpunkte verbesserte und zudem den Rekordwert auf 2016 von 11,5 Prozent klar übertraf. Die Aktionäre sollen daran mit einer von 0,85 Euro auf 0,90 Euro leicht erhöhten Dividende partizipieren.

Und auch der Blick nach vorne stimmt. Denn die Auftragsbücher sind prall gefüllt. So stieg der Auftragseingang um 11 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Daher stellt Konzernchef Stefan Klebert für das laufende Geschäftsjahr ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent in Aussicht. Das bereinigte Ebitda soll dabei zwischen 630 und 690 Millionen Euro liegen.

Möglich ist dies, da die Nachfrage aus der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie offensichtlich anhält. Probleme könnten dem Anlagenbauer allerdings Lieferengpässe bei Einzelteilen bereiten, die auch schon 2021 ein noch kräftigeres Wachstum verhinderten. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 und einer Dividenden-Rendite von 2,4 Prozent sehen wir aber auch heute noch Potenzial für den Titel, der wieder in Richtung des Zwischenhochs von Januar klettern könnte, wenn sich die Lage in der Ukraine wieder beruhigt hat.

Aussichtsreich erscheint auch ein Discount-Zertifikat (HR7K5P) mit Cap bei 36 Euro und Laufzeit bis Juni 2022, da sich die Aktie auf Cap-Niveau bewegt. Geht die Aktie über 36 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 6,9 Prozent (22,6 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 36er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 33,69 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Gea-Aktie // Seit Januar korrigiert das Papier

