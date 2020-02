Amadeus Fire-Aktie // Voll auf Kurs

Okay, in Zeiten des Facharbeitermangels kann es eine gute Sache sein, wenn es Firmen gibt, die entsprechende Mitarbeiter für eine begrenzte Zeit verleihen. Dies ist das Kerngeschäft von Amadeus Fire.

Der Personaldienstleister, der sich auf kaufmännische Fach- und Führungskräfte fokussiert, hat allerdings noch mehr zu bieten. So hilft der Konzern Unternehmen beim Finden von Mitarbeitern und bildetet diese auch noch fort – und dies mit Hilfe eines bundesweiten Netzwerkes.

Der Erfolg des Geschäftsmodells ist am Chart ablesbar: Mit den üblichen Konsolidierungsphasen geht es eigentlich seit dem Börsengang im Jahr 1999 kontinuierlich nach oben. Und auch die an diesem Dienstag vorgelegten Vorab-Zahlen für 2019 können sich sehen lassen:

So stieg der Umsatz um 13,3 Prozent auf ca. 233 Millionen Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) ging es immerhin um 3,2 Prozent auf 38,7 Millionen Euro nach oben, wenngleich hier eine hohe Krankheitsquote eine dynamischere Entwicklung verhinderte.

2020 wird das Wachstum weitergehen. Denn die Zahlen aus der im Dezember 2019 erworbenen Comcave Holding, einem Dienstleister für Bildungsangebote, sind in den 2019er-Werten nicht enthalten, werden aber quasi automatisch 2020 für Wachstum sorgen. Doch auch aus dem Altgeschäft soll ein Plus generiert werden.

So setzte die Amadeus Fire-Aktie (509310) ihren Aufwärtstrend fort und sprang im frühen Geschäft rund vier Prozent nach oben. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19 und einer Dividenden-Rendite von mehr als zwei Prozent ist aber noch Potenzial vorhanden, weshalb Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen können.

Auf diesen Basiswert sind aktuell keine Bonus- und Discount-Zertifikate verfügbar. Es gibt lediglich Faktor-Zertifikate. Ein Beispiel ist ein Long-Produkt (MF7NG8). Es hebelt die Kursveränderungen mit dem Faktor drei.

Amadeus-Fire-Aktie (Wochenchart): Aufwärtstrend ist weiter intakt

Bildquelle: Thommy Weiss / pixelio.de