Delivery Hero-Aktie // Aussichtsreiches Reverse-Bonus-Zertifikat

Das war schon beeindruckend, was die Delivery Hero-Aktie (A2E4K4) in den vergangenen 30 Tagen aufs Parkett zauberte. Denn der Titel sprang um rund 50 Prozent in die Höhe: Von Kursen unter 20 Euro bis knapp an die 30 Euro-Marke. Dort prallte, der Wert jedoch an einem Widerstand ab, nachdem das Gap aus dem jüngsten Kurseinbruch geschlossen worden war.

Der Anleger fragt sich nun natürlich, wie so ein Sprung bei einem Wert entstehen kann, der eher auf der Schattenseite des Kurszettels zu finden ist, nachdem er aus dem DAX absteigen musste. Der damalige Grund, der auch heute noch Gültigkeit hat: Delivery Hero hat noch nie unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben und wird dies wohl auch auf absehbare Zeit auch nicht tun.

Doch dem Kapitalmarkt genügten für eine erste Verbesserung technische Argumente, nachdem die Aktie bei 20 Euro einen Boden ausbildete. Es folgten Quartalszahlen, die mit operativen Gewinnen etwas besser ausfielen, als es einige Analysten erwartet hatten. Hinzu kam die Ankündigung, dass der Konzern, der in Deutschland weiterhin kein operatives Geschäft betreibt, eines Börsengangs des Nahost-Geschäfts, der die Kassen natürlich zunächst füllen würde.

Und schon waren vor allem angelsächsische Analysten voller Euphorie. Markttechnisch führte die Kursverbesserung dann für Eindeckungskäufe der Short-Seller, die auf dem falschen Fuß erwischt worden waren. Diese dürften inzwischen aber alle aus dem Markt sein, da das Kaufinteresse vor allem am heutigen Dienstag deutlich abnahm.

Wer noch Delivery Hero-Aktien im Depot hat, sollte die jüngste Erholung zum Ausstieg nutzen, denn Gewinne oder gar Dividenden sind noch immer nicht in Sicht, weder für 2024 noch für 2025. Einen Blick in die noch fernere Zukunft halten wir für unseriös, da keine realistische Planung möglich ist, speziell vor dem Hintergrund des sich ständig veränderten geopolitischen Umfelds.

Als ausichstreich stufen wir aber ein Reverse Bonus-Zertifikat (PN5HMF). Es bringt eine Bonus-Rendite von 7,8 Prozent oder hochgerechneten 24,5 Prozent p.a., wenn die Delivery-Aktie bis zum 20. Dezember 2024 (also schon in 108 Tagen) stets unter 44 Euro (Abstand aktuell: 54 Prozent) verweilt. Gelingt dies nicht, dann droht Anlegern ein Minus, da die Kursgewinne der Aktie in Verluste beim Zertifikat gewandelt werden. Schon einen Anstieg über 33 Euro halten aber auch charttechnisch für unwahrscheinlich, da hier dickere Widerstände warten.

Delivery Hero-Aktie (Tageschart): das Loch geschlossen

Bildquelle: Delivery Hero; Chartquelle: stock3.com