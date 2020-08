Flatex-Aktie // Transaktion zum Erwerb der Degiro-Aktien abgeschlossen

Flatex hat den Kaufprozess der Degiro mit der Übernahme von 100 Prozent der Degiro-Aktien abgeschlossen. 7,5 Millionen neue Flatex-Aktien wurden an die Degiro-Altaktionäre ausgegeben. Die Gesamtaktienzahl der Flatex beträgt damit nun 27,2 Millionen. Darüber hinaus zahlte Flatex auf einer Debt-and-cash-free-Basis wie geplant die verbleibenden 36,4 Millionen Euro in bar. Degiro wird ab dem 1. August 2020 in die Fatex-Gruppe konsolidiert.

Bereits jetzt versorgt Flatex Degiro-Kunden aus Finnland, Irland und Portugal mit Bankkonten. „In wenigen Wochen werden voraussichtlich alle Degiro-Kunden Zugang zu einem Flatex-Bankkonto haben“, ist Frank Niehage, CEO der Flatex zuversichtlich.

Flatex will fokussiert bleiben, um sein Ziel zwei Millionen Kunden zu gewinnen zu erreichen. Es wurden einige strategische Weichenstellungen vorgenommen: Eben die Degiro-Transaktion, die Diversifizierung der Aktionärsstruktur und das im vierten Quartal 2020 vorgesehene Uplisting in den SDAX. Die mittelfristigen Ziele sind 300 Millionen Euro Umsatz, 150 Millionen Euro Betriebsgewinn (Ebitda) und drei Euro Gewinn je Aktie, was aktuell einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von moderaten 12,8 entsprechen würde.

Derzeit konsolidiert die Flatex-Aktie. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde unterschritten und das Papier nähert sich wieder der 200-Tage-Durchschnittslinie an. Das Momentum (MACD) deutet noch eher weiter fallende Kurse an. Vor 2./3. Juni 2020 ist im Tageschart noch ein winziges Gap (Kurslücke) bei 34,65 Euro zu schließen.

Flatex-Aktie (Tageschart): Konsolidierung



Bildquelle: Tilmann Jörg / pixelio.de

