Salzgitter-Aktie // Nur für Konjunkturoptimisten

Bei Salzgitter war in den vergangenen Monaten viel los. So gab es Ende 2024 sogar ein Übernahmeangebot für den Stahlkonzern, was im April 2025 final scheiterte. Daher rücken nun wieder aktuelle Quartalsdaten in den Vordergrund. Dabei zeigte sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2025, dass das Geschäft des Stahlkonzerns weiterhin schwierig bleibt. Wir klären auf.

Von Januar bis März 2025 musste Salzgitter rote Zahlen melden. Das schwache konjunkturelle Umfeld und die sinkende Stahlnachfrage belasteten. Hinzu kamen Sondereffekte. So entstand ein vor Steuern ein Verlust von 15 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 34,6 Millionen Euro verdient worden waren. Hauptgrund waren Wertberichtigungen auf Derivatepositionen sowie auf Beteiligungen. Der Umsatz sank gleichzeitig um rund 13 Prozent auf ca. 2,3 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kam es gar zu einem Einbruch von 126,4 auf 78,6 Millionen Euro. Dies lag zudem unter den Markterwartungen.

Die Jahresprognose bekräftigte der Konzern allerdings: So soll der Umsatz im Gesamtjahr 9,5 und 10 Milliarden Euro erreichen, nach 10 Milliarden Euro in 2024 und 10,8 Milliarden Euro in 2023. Das Ebitda soll gleichzeitig zwischen 350 und 550 Millionen Euro durchs Ziel gehen, nach 445 Millionen Euro in 2024 und 677 Millionen Euro in 2023. Möglich machen soll dies auch ein laufendes Sparprogramm, welches kürzlich weiter ausgebaut worden war.

Die Salzgitter-Aktie (620200) war im Zuge der Übernahme-Spekulationen von Kursen um 15 Euro zur Jahreswende bis auf ein Niveau bei 28 Euro nach oben gesprungen. Nachdem Mitte April allerdings die Übernahmegespräche mit dem Großaktionär GP Günther Papenburg (hält ohnehin rund 30 Prozent der Anteile) und der TSR Recycling beendet wurden, kam es aber zu einer kräftigen Korrektur, so dass die Aktie bis in den Bereich der 20-Euro-Marke abrutschte. Dazu trugen auch Zoll-Androhungen der US-Regierung um Donald Trump bei. Technisch nist der Titel an der 20er-Marke allerdings gut unterstützt.

Somit ist die Salzgitter-Aktie (620200) durchaus eine heiße Spekulation auf eine Konjunkturwende. Denn die Analysten gehen zwar für das laufende Jahr von relativ niedrigen Gewinnen aus, setzen aber darauf, dass 2026 wieder deutlich besser laufen wird, auch dank des Konjunkturprogramms. So ergibt sich auf Basis dieser Schätzungen aktuell ein 2026er Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich sieben. Daher können Konjunkturoptimisten schwache Tage zum Einstieg nutzen.

Salzgitter-Aktie (Tageschart): Starke Schwankungen

Bildquelle: Salzgitter; Chartquelle: stock3.com