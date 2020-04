Cometik // Webagentur aus Lille mit internationaler Ausstrahlung

Cometik wurde 2005 von Jean-Christophe Vasseur und Vincent Guilbert gegründet und ist eine Webagentur mit Hauptsitz und Kreativ-Studio in Lille (Nordfrankreich). Die Firma ist auf die Erstellung und Referenzierung von Websites für Kleinunternehmen, Handwerker, Händler und Freiberufler spezialisiert.

Als Experte für den digitalen Wandel der Unternehmen stellt Ihnen Cometik ein vollständiges und personalisiertes Angebot zur Verfügung, das sich Ihren Aktivitäten (Ärzte, Anwälte, Physiotherapeuten, Kleinunternehmen, usw.) anpasst, um Ihre Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen. Diese Dienstleistungen umfassen die grafische Erstellung der Website und ihre technische Entwicklung sowie die Bereitstellung effizienter Tools, die die Verwaltung von Schlüsselwörtern, Domainnamen und E-Mail-Adressen erleichtern. Auch die Behandlung von Rechtsfragen für Fachleute oder eine Terminvereinbarung (rund um die Uhr) für die Freiberufler ist inbegriffen.

Um die Navigation in allen Kommunikationsträgern zu vereinfachen, erstellt Cometik „responsive“ Websites, die den Webstandards entsprechen und den Formaten der Smartphones und Tablets angepasst sind. Darüber hinaus unterstützt unsere Webagentur die Kommunikation ihrer Kunden in sozialen Netzwerken.

Cometik stellt auch den „NOWA-Website-Manager“ zur Verfügung, der über eine moderne Benutzerschnittstelle verfügt, die einfach zu bedienen ist und sich an mobile Geräte anpasst. Mit dem NOWA-Dashboard können Sie den Inhalt einer Website verwalten, indem Sie Texte und Bilder ändern oder externe Links und Videos hinzufügen, ohne spezielle technische Kenntnisse zu besitzen. Dieses CMS bietet Ihnen auch die Möglichkeit, detaillierte Statistiken zum Besuch Ihrer Website und zum Standort der Besucher einzusehen.

Seit seiner Gründung hat sich Cometik auf die Analyse von Online Projekten sowie auf die Entwicklung eines Plans zur Optimierung ihrer Website spezialisiert. Zu diesem Zweck wurden kontinuierlich innovative Lösungen entwickelt, mit denen Fachleute ihre Sichtbarkeit im Internet optimieren können. So entstand „NovaSEO 2017“ nach mehreren Jahren der Forschung und Entwicklung.

NovaSEO, eine praktische Lösung zur Optimierung Ihrer Website

NovaSEO wurde für KMU und freie Berufe entwickelt und ist ein SEO-Tool (SEO = Search Engine Optimization = Suchmaschinen-Optimierung), das bereits von mehr als 2.500 Kunden verwendet wird. Sie können auf einfache Weise den Inhalt der Website sowohl in Form von Texten und Fotos bearbeiten und die Entwicklung der Positionierung der verschiedenen Seiten bei Google visualisieren.

Mit einer besonders ergonomischen und unterhaltsamen Benutzerschnittstelle schlägt NovaSEO nützliche Schlüsselwörter vor, um Suchtraffic zu erstellen und Ihren Seiten zu verhelfen, die ersten Ergebnisse in Suchmaschinen zu erreichen. Dieses SEO-Hilfetool wird regelmäßig gemäß den Google-Algorithmen aktualisiert und hilft Ihnen dabei, Ihre Sichtbarkeit im Internet aufrechtzuerhalten, indem es Ihnen die Arbeit am Inhalt erleichtert (semantische Optimierung, Netlinking, Alter des Domain-Namens, usw.).

NovaSEO zeigt die Schwachstellen Ihrer Seiten an und unterstützt Sie bei der Gestaltung des internen Netzes. Mit diesem SEO-Tool können Sie auch Ihr „Google-My Business“-Profil optimieren, um in georeferenzierten Suchanfragen aufzutreten, Ihre E-Reputation zu überprüfen und das Kundenerlebnis durch personalisierte Kundenbetreuung zu verbessern.

Werkzeuge für die freien und juristischen Berufe

Cometik bietet auch ein Online-Terminplanungstool mit Terminerinnerung per E-Mail oder SMS an: Novagenda. Es ermöglicht Menschen in freien Berufen, alle ihre Termine und Kundendaten mithilfe präziser Berichte einfach zu verwalten. Ihre Kunden können an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr einen Online-Termin vereinbaren.

Um seine Kunden in Berufen wie Juristen oder Notare zu unterstützen, hat Cometik 2019 ein neues Produkt entwickelt. Novavocat ist eine ideale digitale Lösung für die Online-Verwaltung von Rechtsfragen sowie eine Quelle für zusätzliches Einkommen. Diese von Juristen entwickelte Paketlösung optimiert den Austausch zwischen dem Internetnutzer und dem Fachmann. Novavocat integriert in der Tat die Möglichkeit, schnell und einfach auf diese Fragen zu antworten, sowie die Rechnungsstellung für diesen Service und dessen Bezahlung.

Die Online-Tools von Novagenda und Novavocat sind über ein monatliches Abonnement erhältlich und ermöglichen Unternehmern und Freiberuflern, ihre Online-Kommunikation zu verwalten und ihre Sichtbarkeit zu verbessern, während sie gleichzeitig ihren Umsatz steigern und ihren Online-Ruf überwachen.

Eine Webagentur, die für ihr Know-how anerkannt und belohnt wurde

Heute besitzt Cometik die „Google-Partner“-Zertifizierung, um ihre Kunden bei ihrer Online-Präsenzstrategie mithilfe von „Google Ads“-Anzeigen zu unterstützen. Ein Google-Werbeexperte hilft Ihnen dabei, dank einer Anzeige und relevanter Keywords an erster Stelle zu erscheinen.

Mit einem Jahresumsatz von 12 Millionen Euro wurde Cometik, eine Webagentur mit 350 Mitarbeitern und mehr als 8000 Kunden, aufgrund ihres starken Wachstums und ihrer Servicequalität mehrfach belohnt und ausgezeichnet

Unternehmer des Jahres 2008 und 2009 von Ernst & Young

Spezielle Auszeichnung für den „Top Manager 2009“ der Zeitschrift „Entreprises & Management“

Ernennung zu „FAST 50 France“ durch Deloitte Technology im Jahr 2011

TRUXT-Qualitätslabel für Unternehmer im Jahr 2013 von Exaegis

„Happy At Work“-Label im Jahr 2017

Cometik setzt seine Entwicklung auf dem europäischen Kontinent fort

Cometik ist in ganz Frankreich mit Agenturen in Lille, Paris, Nantes, Metz, Lyon und Montpellier vertreten und setzt mit Neueröffnungen seine internationale Entwicklung fort. Nach der Eröffnung einer Niederlassung in Belgien trat das Unternehmen aus Nordfrankreich im September 2019 in den deutschen Markt ein.

Die in Köln ansässige Tochtergesellschaft „Cometik Deutschland“ bietet ihren Kunden das gleiche Maß an Exzellenz für ihre Dienstleistungen in Bezug auf die Erstellung von Websites und die Positionierung in Suchmaschinen. Dazu setzt sie auf die Fähigkeiten echter Digitalmarketing-Spezialisten, die die Funktionsweise des deutschsprachigen Marktes beherrschen. Diese neue Herausforderung sollte es Cometik ermöglichen, neue Arbeitsweisen zu entdecken, um ihr Modell anzupassen und ihre Werkzeuge weiterzuentwickeln, um allen Kunden zu helfen.

Bildquelle: LUM3N / Pixabay