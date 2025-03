Rational-Aktie // Seit 25 Jahren gut am Kochen

Rational ist längst zu einem Klassiker auf dem deutschen Kurszettel avanciert. Genau vor 25 Jahren begann die Erfolgsgeschichte. Schon der erste Kurs lag mit 50 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 (!) Euro, obgleich zur damaligen Zeit eher World-Wide-Web-Unternehmen die gefragten Werte waren; da kam ein Hersteller von Profiküchengeräten aus Landsberg am Lech eher bieder daher – Pichelsteiner an der Börse, klang es mitunter süffisant-despektierlich von den Dotcom-Apologeten, die außer einer beeindruckenden Power-Point-Präsentation kaum etwas zu bieten hatten.

Heute ist klar wer Koch und wer Kellern ist und war. Während nur ein Viertel der rund 140 Börsengänge aus 2000, teils mit deutlichen Kursabschlägen, noch am Parkett sind, wird Rational mit einem rund 38-fachen Kursplus bewertet und steht mit an der Spitze der besten Börsengänge von 2000.

Zudem hat die Aktie mit 875 Euro (Stand heute) einen der höchsten Kurse aller deutschen Aktien. „An einen Aktiensplitt denken wir nicht, wir sehen diesen hohen Kurs als Qualitätsmerkmal“, erklärt Rational-Finanzvorstand Jörg Walter. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 signalisiere das Vertrauen in die Unternehmensqualität. DAX-Werte liege im Schnitt bei rund 20.

Traditionell gilt die Rational-Aktie als hoch bewertet. Doch das 40iger-KGV wird auch immer wieder durch eine gute Managementleistung und herausragende Produkte relativiert. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Umsatz im Schnitt um neun Prozent und die Betriebsgewinn–Marge (Ebit-Marge) liegt aktuell bei stattlichen 26 Prozent, ein Wert, der nicht oft zu finden ist. Trotz optisch hoher Bewertung hat die Aktie durchschnittlich um rund 15 Prozent pro Jahr seit dem Börsengang zugelegt – hinzu kommen noch rund 130 Euro an Dividenden je Aktie. Inzwischen kommt Rational auf einen Börsenwert von fast zehn Milliarden Euro.

2024 erwirtschaftete Rational ein Umsatzplus von sechs Prozent auf 1.194 Millionen Euro, ein neuer Rekordwert. Ebenfalls so hoch wie nie lag das Ebit mit einem Anstieg von 13 Prozent auf 314 Millionen Euro. Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und den Dividenden–Vorschlag für 2024 will Rational am 27. März (vormittags) veröffentlichen.

Grundsätzlich bleibt Rational-CEO Peter Stadelmann optimistisch und sieht weiter Wachstumschancen: „Der Anteil der Kunden, die unsere Technologie nutzen, ist noch gering, und neue Lösungen wie der iHexagon, ConnectedCooking und ein lokaler Combi–Dämpfer für China bieten großes Potenzial.“ Mittelfristig erwartet er Wachstumsraten im oberen einstelligen Prozentbereich.

Die Rational–Aktie bleibt ein beachtliches Investment.

Rational-Aktie (Tageschart): aktuell im Aufwärtstrend

Bildquelle: © Rational; Chartquelle: stock3.com