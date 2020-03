SMT Scharf-Aktie // Positives aus China

Fluch und Segen hängen doch häufig enger zusammen als so mancher Anleger denkt. So ist das auch bei SMT Scharf (575198). Der Konzern, der kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebau herstellt, meldete ein unerwartet starkes Chinageschäft zum Ende des vergangenen Jahres.

So gelang es dem Unternehmen, die eigenen Ziele, die erst im Herbst gesenkt worden waren [Plusvisionen berichtete hier], zu übertreffen. Das Geschäft lief sogar so gut, dass auch die ursprüngliche Prognose getoppt werden konnte.

So stieg der 2019er-Umsatz um 5,9 Prozent auf 75 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebit) kam es zu einer Verbesserung um 13,2 Prozent auf knapp mehr als sechs Millionen Euro. Dass die Aktie zu Zeiten von Corona trotzdem keinen extremen Freudensprung machte, wie dies die Zahlen eigentlich zugelassen hätten, lag nun wieder an China, wo der neuartige Virus sehr wahrscheinlich seinen Ursprung hat.

So sieht dies auch Vorstandschef Hans Joachim Theiß, der durch Corona die Geschäftsaktivitäten in China weiter verzögert sieht und insgesamt Belastungen erwartet. Allerdings sieht er gerade in Volksrepublik aufgrund neuer Bestimmungen weiteres Wachstumspotential, da diese staatlichen Vorgaben die Bergwerksunternehmen quasi zum Austausch ihrer Maschinen zwingen.

Für Langfristanleger, welche die aktuellen Marktunsicherheiten aussitzen können, könnte die Aktie daher durchaus eine spannende Anlageidee sein, zumal das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Titels (575198) bei günstigen zehn liegt und charttechnisch an der Marke knapp über neun Euro eine gute Unterstützung zu erkennen ist.

Bonus- und Discount-Zertifikate sind für diesen Basiswert leider derzeit ebenso nicht verfügbar, wie risikoreiche Hebelprodukte. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

SMT Scharf (Wochenchart): Bodenbildung bei neun Euro? Positiv: Hammer-Kerze

Bildquelle: SMT Scharf