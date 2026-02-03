Adidas-Aktie // Rekord-Umsatz – Auftakt für Kurswende?

Mit der Fitness der Adidas–Aktie stand es im zurückliegenden Jahr nicht zum Besten – das Papier befindet sich seit Mitte Februar in einer Baisse, wodurch der Kurs von rund 263 Euro auf zeitweise nur noch 143 Euro eingebüßt hat. Nun hat der Sport– und Freizeit–Artikel–Hersteller Vorabzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Gemeldet wird unter anderem ein Rekordumsatz. Ob das der Börse für eine Wende reicht?

Nach vorläufigen Geschäftszahlen erwirtschaftete Adidas im vierten Quartal 2025 ein Umsatzplus von elf Prozent auf 6.076 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis verdoppelte sich dabei auf 164 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2025 stieg der währungsbereinigte Umsatz der Marke Adidas im zweiten Jahr in Folge um 13 Prozent. Einschließlich des Yeezy-Umsatzes (Kanye West) erhöhte sich der währungsbereinigte Umsatz um zehn Prozent auf einen Rekordwert von 24.811 Millionen Euro. Die Brutto-Marge des Unternehmens verbesserte sich im Jahr 2025 um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 Prozent und das Betriebsergebnis kletterte um mehr als 700 Millionen Euro auf 2.056 Millionen Euro. Die operative Marge legte um 2,6 Prozentpunkte auf immerhin 8,3 Prozent zu.

Zum Vergleich, die Börse bewertet Adidas derzeit mit 27,2 Milliarden Euro, was lediglich etwas mehr als der Jahresumsatz 2025 ist und woraus sich auf Basis des Betriebsgewinns ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von moderaten 13,2 errechnet. Üppig ist Adidas derzeit nicht bewertet.

Das könnte eine gute Ausgangsbasis für eine neue Aufwärtsbewegung werden, zumal das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro ab Februar bis Jahresende plant. Der Aktienrückkauf soll aus dem vom Unternehmen erwarteten starken Cash–flow im laufenden Geschäftsjahr finanziert werden. Zur Dividende hat sich Adidas noch nicht geäußert. Im vergangenen Jahr wurden zwei Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschüttet. In diesem Jahr sollte die Dividende steigen.

Eine Belastung bleibt jedoch einstweilen die Technik: Der Abwärtstrend der Adidas-Aktie intakt, die 200-Tage-Linie fällt und es gibt keine Anzeichen einer Bodenbildung.

Adidas wird am 4. März 2026 seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlichen und eine Prognose für das Jahr 2026 herausgeben. Für spekulative Anleger könnten sich auf dem aktuellen Niveau der Adidas-Aktie Chancen ergeben.

Adidas-Aktie (Tageschart): intakter Abwärtstrend