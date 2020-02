Stabilus-Aktie // Dank Zukäufen auf Wachstumskurs

Inzwischen seit fast sechs Jahren an der Börse. Trotzdem gehört Stabilus nicht zu den bekanntesten Werten des Kurszettels. Dabei hatte die Aktie von der Emission im Mai 2014 bei 21,50 Euro bis zum Top im Sommer 2018 bei 89,35 Euro eine beindruckende Rally aufs Parket gezaubert.

Anschließend spürte der Automobilzulieferer die Nachfrageschwäche der Autobauer. Denn Stabilus baut vor allem Gasdruckfedern und hydraulischen Dämpfern, die von rund 4.000 Mitarbeiter an neun Produktionsstandorten gefertigt werden.

Als das bekannteste Produkt gilt der der Lift-O-Mat, der beispielsweise bei Heckklappen und Motorhauben von PKWs zum Einsatz kommt. Eher am Rande bedient das Unternehmen auch Kunden aus der Medizin- und Rehatechnik sowie der Seefahrt. Und auch in so manchem Drehstuhl ist eine Gasfeder von Stabilus eingebaut.

Ab Sommer 2018 ging der Kurs gewaltig auf Talfahrt. Erst bei 36 Euro fand der Titel einen Boden. Von dort kam es zu einer technischen Gegenbewegung, die bis in den Bereich von 65 Euro lief. Zuletzt hatte sich allerdings angedeutet, dass der Konzern eher etwas schwächere Zahlen vorlegen wird.

Dies bestätigte sich nun. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (per 30. September) stieg der Umsatz dank Übernahme- und Währungseffekten um 2,8 Prozent auf 231,4 Millionen Euro.

Ohne Zukäufe wäre es allerdings zu einem Rückgang gekommen. So war dies auch beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit). Hier stand am Ende des Quartals ein Minus von rund drei Prozent auf rund 30 Millionen Euro. Damit sank die Ebit-Marge überraschend deutlich von 13,7 auf 13,0 Prozent.

Da das Unternehmen aber die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte, nahm der Kapitalmarkt den Ergebnisrückgang gelassen. Die Aktie legte zu Wochenbeginn zu, nachdem es zur Eröffnung noch zu Kursabschlägen gekommen war.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und einer Dividenden-Rendite von 1,8 Prozent ist allerdings auch keine Überbewertung zu erkennen, weshalb die Stabilus-Aktie (A113Q5) durchaus eine spannende Anlageidee ist.

Leider sind auf diesen Basiswert keine Bonus- und Discount-Zertifikate verfügbar. Es gibt lediglich Faktor-Zertifikate. Ein Beispiel ist ein Long-Produkt (MC5HJV), welches die Kursveränderungen mit dem Faktor drei multipliziert.

Stabilus-Aktie (Wochenchart): wieder abwärts an der 50-Prozent-Fibonacci-Linie



Bildquelle: Stabilus