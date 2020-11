André Speth, Vorstandsmitglied und CFO beim Immobilienunternehmen Noratis, stellt sich den Fragen der Privatanleger im IR-Call. Los geht es am Dienstag, den 3. November um 18.30 Uhr auf www.ir-call.de. Im Mittelpunkt steht die Platzierung einer renditestarken Anleihe (A3H2TV), deren jährlicher Kupon von 5,5 Prozent sich im Niedrigzinsumfeld durchaus sehen lassen kann.

Bildquelle: Noratis

