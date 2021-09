Befesa-Aktie // China-Fantasie noch nicht ausgereizt

Im Mai berichteten wir, dass es bei Befesa (A2H5Z1) gut läuft. Damals notierte der Titel im Bereich von 63 Euro [HIER klicken]. Heute sind es rund zehn Prozent mehr: Der Kurs pendelt um die 70-Euro-Marke. Und das Geschäft des Recycling-Spezialisten läuft immer noch gut. Nach einem guten Auftaktquartal überzeugten die Luxemburger im zweiten Quartal mit einem Umsatzplus von 56,8 Prozent auf 191,6 Millionen Euro und einem Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebitda) um 109 Prozent auf 45,3 Millionen. Euro. Wir gehen davon aus, dass Befesa auch im zweiten Halbjahr überzeugen kann.

Dies scheint auch bei Befesa-Chef Javier Molina der Fall zu sein. Daher erwartet der Vorstandschef inzwischen ein Ebitda am oberen Rand der Prognose, die bislang 165 bis 190 Millionen Euro rechte. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass die zweite Jahreshälfte traditionell mehr Umsatz und Ertrag liefert.

Gleichzeitig geht die Expansion nach China planmäßig voran. Das zweite Werk in Henan liegt im Zeit- und Budgetplan. Noch im laufenden Jahr soll der Bau abgeschlossen sein. Das Werk in Jiangsu befindet sich aktuell im Probebetrieb und dürfte zeitnah in den Vollbetrieb übergehen. Somit sind auch die Langfristperspektiven in Ordnung. Speziell aus China könnten aber auch kurzfristig weitere gute Nachrichten kommen.

Wir gehen daher davon aus, dass die Befesa-Aktie (A2H5Z1) bald neue Rekordkurse erreicht, die klar über dem bisherigen All-Zime-High bei 71,20 Euro liegen. Langfristanleger können daher auf den intakten Aufwärtstrend aufspringen, zumal auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 keine Überbewertung anzeigt.

Leider gibt es auf diesen Basiswert weiterhin keine Anlagezertifikate. Speziell Discount-Zertifikate wären – mit Blick auf einen vergünstigten Einstieg – reizvoll. Verfügbar sind lediglich Hebelpapier, bspw. ein Faktor-Zertifikat mit einem 3er-Multiplikator (MC71TG).

Befesa-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend ist intakt

Bildquelle: lichtkunst.73 / pixelio.de

