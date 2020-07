Grenke Aktie // Wann läuft das Geschäft wieder normal?

Als wir Ende März vom volatilen Kursverlauf bei Grenke berichteten [hier klicken] , an dem auch Short-Spekulanten beteiligt waren, notierte der Titel bei ca. 50 Euro. Heute sind es gute 20 Euro mehr. Dazu hat natürlich auch die kräftige Markterholung der vergangenen Wochen einen Großteil beigetragen. Zudem hat sich immer mehr herumgesprochen, dass das IT-Leasing-Geschäft eine wichtige Finanzierungsoption für den Mittelstand sein wird, wenn sich die Wirtschaft wieder normalisiert.

Und auch die heute getätigten Äußerungen von Firmenchefin Antje Leminsky machen Mut. Sie sprach von ersten Anzeichen der Besserung im Juni, nach einem Einbruch beim Neugeschäft im April und Mai. Leminsky bleibt aber vorsichtig und will noch nicht von einer Trendwende sprechen. Zudem blieb sie eine neue Prognose weiter schuldig, da noch nicht absehbar ist, wann sich das Geschäft komplett normalisiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Corona aber doch sehr tiefe Spuren zurückgelassen. Das Leasing-Neugeschäft brach um rund 45 Prozent ein, womit sich der Wert etwas besser gestaltete, als die bislang befürchteten 50 Prozent. Dies ist auch der Hauptgrund, warum der Kurs am heutigen Donnerstag etwas kräftiger zulegen kann.

Fundamental richten die Analysten inzwischen die Blicke auf 2021 schauen. Auf Basis dieser noch unsicheren Schätzungen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis inzwischen bei recht hohen 25, womit das Grenke-Papier (A161N3) eigentlich ausreichend bezahlt ist. Somit greifen auf dem erhöhten Niveau nur noch echte Langfristanleger zu.

Auf der Suche Discount-Zertifikaten haben wir uns erfolglos begeben. Es gibt noch immer nur drei Discounter, deren Caps aber zu weit aus dem Geld sind. Hier dürfen die Emittenten gerne ihre Emissionstätigkeit überdenken, denn gerade ein Discounter wäre sicherlich auch jetzt eine spannende Einstiegsoption.

Grenke-Aktie (Tageschart): Kräftige Erholung, aber noch ein weiter Weg zu Vor-Corona-Niveaus

Bildquelle: Grenke

Grenke Aktie // Wann läuft das Geschäft wieder normal? was last modified: by