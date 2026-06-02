Alzchem-Aktie // Begehrlichkeiten geweckt

Die Aktie von Alzchem (A2YNT3) läuft nach wie vor nach oben. Plusvisionen hatte in den vergangenen Jahren immer wieder über diesen aussichtsreichen Spezialchemie–Wert berichtet, zuletzt HIER. Alzchem entwickelt sein Angebot aus Kalk und Kohle, unter hohem Energieaufwand.

Entlang der entlang der Calciumcarbid– beziehungsweise der Calciumcyanamid–Kette entstehen Produkte wie Creamino/Creapure (Kreatin–Produkte), Eminex (reduziert die Methan-Produktion von Gülle), Dormex (sorgt für den richtigen Fruchtzyklus beispielsweise von Äpfeln auf der Südhalbkugel), Perlka (Stickstoffdünger) oder Guanidinsalze, die als Nitroguanidin als Treibladung in Airbags und Artillerie-Munition zum Einsatz kommen.

Besonders dieser Wehrtechnik–Aspekt weckte bei Alzchem Begehrlichkeiten: Heute wurde von Alzchem gemeldet, dass das tschechische Rüstungsunternehmen Czechoslovak Group (CSG / A420X0), über die Tochter Staluna Trade 9,9 Prozent der Stimmrechte an Alzchem hält. Zusätzlich hat CSG über Total Return Swaps Zugriff auf rund 10,2 Prozent der Stimmrechte, woraus sich insgesamt eine aggregierte Position von rund 20,1 Prozent ergibt. CSG sehe sich als langfristiger Investor. Unternehmensstrategie und operative Ausrichtung der Gesellschaft blieben unverändert, sagt Alzchem.

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 verbesserte sich der Konzernumsatz um drei Prozent auf 148,7 Millionen Euro. Noch deutlich positiver entwickelte sich die operative Gewinn: Das Ebitda stieg überproportional um 18 Prozent auf 32,3 Millionen Euro, wodurch sich die Ebitda-Marge spürbar von 18,9 auf 21,7 Prozent erhöhte.

Im Spezialitäten–Segment kletterte der Umsatz im ersten Quartal elf Prozent auf 105,3 Millionen Euro, getragen durch eine anhaltend hohe Nachfrage in den Bereichen Human Nutrition (Creapure) und Verteidigung (Nitroguanidin). Das Segment-Ebitda legte um 21 Prozent auf 31,5 Millionen Euro zu.

Für das Gesamtjahr 2026 wird ein Umsatz von rund 600 Millionen Euro erwartet (Vorjahr: 562,1 Millionen Euro). Das bereinigte Ebitda soll dann bei 126,0 Millionen Euro liegen (Vorjahr: 116,5 Millionen Euro), das entspräche einer bereinigten Ebitda–Marge von 21,0 Prozent (Vorjahr: 20,7 Prozent).

Charttechnisch sieht der Kursverlauf der Alzchem-Aktie sehr konstruktiv aus: Nach Konsolidierungsphasen erreicht das Papier immer neue Hoch, so wie auch jüngst. Der Aufwärtstrend, entlang der 200-Tage-Durchschnittslinie, ist somit weiter intakt.

Natürlich hat sich die Bewertungsniveau der Alzchem in den vergangenen Jahren, insbesondere durch die Kreatin- und Wehrtechnik-Fantasie, deutlich verändert (siehe auch Einstieg von CSG). Grundsätzlich bleibt Alzchem aber ein spannendes Spezialchemie–Investment mit Sonderkonjunktur (Nitroguanidin).

Alzchem-Aktie (Tageschart): stufenweise auftwärts

Bildquelle: Alzchem; Chartquelle: stock3.com