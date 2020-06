Der Flatex-Aufsichtsrat verlängert vorzeitig und einstimmig die Vorstandsverträge von Frank Niehage (CEO) und Muhamad Chahrour (CFO) bis 2025. Beide sind die Macher des Erfolgs bei Flatex der vergangenen Jahre. Nach Abschluss der Degiro-Transaktion, die in den kommenden Wochen zu erwarten ist, wird sich die Flatex-Marktkapitalisierung innerhalb der letzten sechs Jahre verachtfacht haben.

„Ich glaube, ich spreche auch für unsere Stakeholder, wenn ich sage, dass Frank Niehage und Muhamad Chahrour in den vergangenen sechs Jahren die Flatex-Gruppe sehr nachhaltig und erfolgreich weiterentwickelt haben. Mit der Degiro-Transaktion haben die beiden das perfekte Fundament für langfristiges Wachstum gelegt“, begründet Martin Korbmacher, Flatex-Aufsichtsratsvorsitzender, die Vertragsverlängerung.

Frank Niehage und Muhamad Chahrour wollen in den nächsten Jahren Flatex weiter erfolgreich gestalten und die Marktkapitalisierung von jetzt gut 590 Millionen Euro in Richtung einer Milliarde Euro bringen.

Nachtrag: Quasi als Bestätigung kauft Muhamad Chahrour heute (2. Juni) 6.000 Flatex-Aktie zu einem Kurs von 31,75 Euro und Frank Niehage legt sich 10.000 Stück zu einem Kurs von 31,79 Euro ins Depot. Bislang ein gutes Geschäft: Der Flatex-Kurs steht am Nachmittag bei 34,15 Euro.

Mit dem nun offiziell gestarteten Uplisting-Prozess in den Prime Standard steht der nächste Meilenstein an. Die SDAX-Notiz ist bei gegebener Marktkapitalisierung und Free-Float zu erwarten, eventuell winkt sogar die TecDax-Notiz.

Der testierte Geschäftsbericht für 2019 kann ab sofort auf der Flatex-Website heruntergeladen werden. Zu den vorläufigen Zahlen gab es kleinere Anpassungen: Der finale Umsatz liegt bei 132 Millionen Euro (vorläufig: 134 Millionen Euro ) und die Ebitda-Marge nach Expansionskosten bei 29 (vorläufig: 30) Prozent.

Flatex-Aktie (Tageschart): neues Jahresverlaufshoch – positiv

Bildquelle: Joerg Trampert / pixelio.de

Flatex-Aktie // Uplisting in Prime Standard – SDAX – geplant