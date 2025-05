Fuchs Vorzüge // Starker Jahresstart macht Hoffnung

Immer wieder gelingt es dem Fuchs-Konzern die Erwartungen der Marktteilnehmer zu übertreffen. So auch ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, welches sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn weiter nach oben ging. Nun könnte die Fuchs Vorzugsaktie (A3E5D6) zu einem neuen Höhenflug ansetzen, nachdem der vor wenigen Wochen veröffentlichte Ausblick die Anleger zwischenzeitlich verärgert hatte.

Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes erzielte der Schmierstoffhersteller im erfsten Quartal ein Umsatzplus von rund fünf Prozent auf 924 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (Ebit) kam es immerhin zu einem Anstieg um ein Prozent auf 108 Millionen Euro. Der Konzern profitierte dabei weiter von seiner breiten geographischen Aufstellung. So konnte Fuchs beispielsweise in China die positive Entwicklung fortsetzen. Dem gegenüber war die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika eher etwas schwächer ins Jahr gestartet.

Dank des stabilen Geschäftsmodells kann Vorstandschef Stefan Fuchs die durchaus defensive Prognose für 2025 bestätigen. Er erwartet einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro und ein Ebit von 460 Millionen Euro. Im Jahr 2024 hatte der Konzern Umsätze von 3,53 Milliarden Euro erzielt und das Ebit auf den Rekordwert von 434 Millionen Euro gesteigert.

Beeindruckend ist die Dividendenentwicklung. Denn Fuchs erhöhte die Ausschüttung diesmal um fünf Prozent auf 1,17 Euro je Vorzugsaktie, was der 23. Dividendenerhöhung in Folge entspricht. Somit bringt es das Papier nun auf eine Dividenden-Rendite von 2,6 Prozent. Doch auch mit Blick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 sehen wir für den Titel weiteres Potential.

Charttechnisch zeigt sich, dass der Wert an der 40-Euro-Marke sehr gut unterstützt ist. Vom Tiefpunkt im April könnte sich daher nun ein neuer Aufwärtstrend ausbilden, der den Wert wieder auf das März-Niveau im Bereich um 50 Euro führen kann. Langfristanleger nutzen schwache Tage zum Zukauf.

Aussichtsreich ist zudem ein Discount-Zertifikat (SJ2VAM) mit Cap bei 45,00 Euro und Laufzeit bis Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 45,00 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 10,4 Prozent (15,8 Prozent p. a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 40,76 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Das im April 2024 [Hier klicken] und Ende Juli 2024 [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SU1UGY) mit Cap bei 40,00 Euro und Laufzeit bis Dezember 2024 wurde zum Maximalbetrag zurückbezahlt. Anleger erzielten einen Gewinn von rund sechs Prozent.

Fuchs Vorzugsaktie (Tageschart): Stabile Unterstützung bei 40 Euro

Bildquelle: Fuchs, Chartquelle: stock3.com