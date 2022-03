Shop Apotheke-Aktie // Gewinne sind nicht in Sicht

Schon kurz nach dem Jahreswechsel hatte die Shop Apotheke ihre Umsatzzahlen für das vierten Quartal und das Gesamtjahr veröffentlicht [Plusvisionen berichtete, HIER klicken ]. Nun folgten Ertragsdaten und ein Ausblick auf 2022. Die Börsianer wissen damit allerdings wenig anzufangen, denn erst lag der Wert auf Xetra leicht im Plus, drehte dann ins Minus, ehe es wieder etwas nach oben ging, an die 80-Euro-Marke.

Allerdings kostete die Shop Apotheke-Aktie (A2AR94) im Januar noch mehr als 100 Euro, als wir vom Kauf des Titels abgeraten hatten. Die in der Zwischenzeit erfolgten Kursverluste sind einerseits der Marktunsicherheit geschuldet, aber auch der Tatsache, dass der Shop Apotheke bei den Ertragswerten für 2021 keine positive Überraschung zugetraut worden war.

Und so kam es auch: Die Shop Apotheke schrieb auch operativ tiefrote Zahlen: Der bereinigte Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) betrug minus 5,3 Millionen Euro. Im Vorjahr lag das Ebitda noch bei plus 21,6 Millionen Euro. Nach Steuern lag das Minus bei 74,2 Millionen Euro, nach minus 16,8 Millionen Euro in 2020.

Ohne Depotgebühr. Mit Kosten-Airbag. Das Wertpapierdepot der MERKUR PRIVATBANK. Jetzt wechseln.

Besserung ist nur bedingt in Sicht, denn auch 2022 wird nach Steuern wieder ein dickes Minus stehen. Und auch das Ebitda muss nicht im Plus landen. Denn die am heutigen Mittwoch veröffentlichte Prognose für die Ebitda-Marge sieht eine Zielspanne zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent liegen. Die Prognose sieht allerdings zusätzliche Marketinginvestitionen im Zusammenhang mit der Einführung des zuletzt verschobenen E-Rezepts vor, wie Firmenchef Stefan Feltens berichtete.

Immerhin sieht der Vorstandschef keine direkten Auswirklungen auf das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, da in der Region keine Lieferanten angesiedelt sind. Trotzdem raten wir weiter von Aktienengagements ab. Denn der Konzern muss noch einen weiten Weg gehen, ehe es echte Gewinne gibt. Auch 2023 wird dies nicht der Fall sein, denn Wachstum kann nur über teure Zukäufe erfolgen, die anschließend hohe Kosten bei der Integration in den Konzern verursachen.

Spannend wird es bei dem im Januar vorgestellten Discount-Zertifikat (SH1GAB) mit Cap bei 80 Euro und Laufzeit bis Juni 2022 [ HIER klicken ], da sich die Aktie auf Cap-Niveau bewegt. Geht die Aktie über 80 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 15,2 Prozent (49 Prozent p.a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 80er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 69,36 Euro. Dies entspricht dem aktuellen Zertifikate-Kurs. Wer bereits in diesem Discounter investiert ist, der hält das Papier.

Shop Apotheke-Aktie // Im Abwärtstrend

Bildquelle: Shop Apotheke, Chartquelle: guidants.com

Shop Apotheke-Aktie // Gewinne sind nicht in Sicht was last modified: Von