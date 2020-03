Investmentfonds // Nachhaltigkeit bei der Geldanlage

Das Thema Nachhaltigkeit spielt in der heutigen Zeit eine enorm große Rolle. Nicht zuletzt hat die Fridays for Future-Bewegung dafür gesorgt, dass das Thema wieder einen größeren Teil der politischen Agenda einnimmt und in den Medien enorm präsent ist. Davon kann man halten was man möchte. Als Anleger sollte man das aber nicht einfach ignorieren.

Denn auch Umweltaspekte können einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von bestimmten Aktien haben. So war Siemens in die Kritik geraten, weil das Unternehmen Signalanlagen nach Australien liefert. Diese Signalanlagen sollen an einer Strecke aufgestellt werden, auf der Kohle transportiert wird. Das zeigt bereits, wie leicht Unternehmen in die Kritik geraten können.

Zumindest mittelfristig könnte es sich auch auf die Aktienkurse der betroffenen Unternehmen auswirken, wenn in der Presse immer wieder schlecht über sie geschrieben wird. Das kann neben den eigenen Moralvorstellungen ein wichtiger Grund sein, um das Thema Nachhaltigkeit in Zukunft auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen. Doch wie genau geht das eigentlich? Dieser Artikel gibt einige Tipps, wie sich Rendite und Nachhaltigkeit miteinander vereinbaren lassen.

Nachhaltigkeit kann enorm innovativ sein: Nachhaltigkeit muss nicht nur Geld kosten und die Rendite schmälern. Sie kann auch der Anstoß für neue Innovation sein. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist Tesla. Die Aktie entwickelt sich hervorragend, obwohl immer wieder über Probleme bei der Fertigung der Fahrzeuge berichtet wird.

Zwar sind Elektroautos nicht zwingend die Lösung der aktuellen Klimakrise. Trotzdem muss man anerkennen, dass es das Unternehmen innerhalb weniger Jahre zu einem ernstzunehmenden Wettbewerber auf dem PKW-Markt gebracht hat.

Ein nachhaltiges Depot managen lassen: Viele Anleger möchten sich nicht mit zahlreichen kleinen Firmen auseinandersetzen, die die Nachhaltigkeit zum Unternehmenswert erklärt haben. Denn die wahren Juwelen zu finden, ist gar nicht so einfach. Aus diesem Grund haben bereits einige Gesellschaften damit begonnen, nachhaltige Fonds aufzulegen.

Diese verzichten auf die Unternehmen, die sich nicht der Nachhaltigkeit verschrieben haben. Dadurch werden beispielsweise einige Autohersteller und manche Energiekonzerne ausgeschlossen. Allerdings gibt es selbst in diesen klassischerweise wenig grünen Bereichen einige Unternehmen, die die Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Bestandteil ihres Geschäftsmodells gemacht haben.

Durch nachhaltige Fonds können auch die Menschen ihr Geld anlegen, die nicht in Unternehmen und Konzerne investieren wollen, die auf Kosten der Umwelt Gewinne machen. Doch auch für alle anderen Investoren können die nachhaltigen Fonds durchaus attraktiv sein. Sie können dazu genutzt werden, um ein breit aufgestelltes Depot noch weiter zu diversifizieren.

Wer sich nicht auf eine Investmentgesellschaft verlassen möchte, kann natürlich auch selbst die Welt der nachhaltigen Geldanlage entdecken. Dabei sollten Anleger beachten, dass es nur sehr wenige große Unternehmen gibt, die ernsthaft eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen.

Es lohnt sich also, eher nach kleineren Unternehmen Ausschau zu halten. Wer nicht genug passende Aktien findet, kann sich einfach einmal das Inventar eines nachhaltigen Fonds anschauen. So erhält man eine hervorragende Übersicht über die Unternehmen, die zumindest aus der Sicht des jeweiligen Fondsmanagers nachhaltig sind.

Übrigens kann es sich lohnen, auch abseits der Aktienmärkte zu schauen. Nicht immer sind nachhaltige Unternehmen börsennotiert. Oft handelt es sich um kleine Start-ups, die es erst nach schaffen wollen. Auf den einschlägigen Plattformen gibt es die Möglichkeit, mit Gründern und Jungunternehmern ins Gespräch zu kommen. Das Risiko ist hier zwar höher. Wer sich die Zeit nimmt und sorgfältig nach Unternehmen mit Potential sucht, kann aber enorme Renditen erzielen.

