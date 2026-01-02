Deutsche Telekom-Aktie // Comeback im neuen Jahr?

Für die Aktionäre der Deutschen Telekom war 2025 kann sonderlich gutes Jahr. Die T-Aktie schloss mit einem Minus von vier Prozent im Minus; vom Jahreshoch bei rund 36 Euro fielen die Einbußen allerdings schmerzhafter aus. Könnte die Telekom-Aktie in diesem Jahr ein Comeback erleben?

Für die Telekom ist die Dividende immer eine wichtige Erfolgsgröße: Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 könnte nach der Hauptversammlung am 1. April eine Dividende von einem Euro pro Aktie ausgeschüttet werden, was einer Dividenden–Rendite von aktuell 3,6 Prozent entsprechen würde. Zuletzt wurden für das Geschäftsjahr 2024 je Aktie 0,90 Euro gezahlt. Allein die Dividende macht die T-Aktie langfristig zu einem attraktiven Investment.

Könnte es auch mit dem Kurse wieder aufwärts gehen? Die Deutsche Telekom ist ein eher wenig konjunktursensibles Unternehmen mit einer recht stabilen Ertragslage. Da ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) um die 13 eine eher günstige Bewertung mit Kurspotenzial nach oben.

Charttechnisch befindet sich die T-Aktie seit März 2025 in einem intakten Abwärtstrend. Wichtige Unterstützungslinien wurden durchbrochen und auch die 200-Tage-Durchschnittslinie hat nach unten gedreht (siehe auch Tageschart unten). Jüngst (Oktober / Dezember 2025) könnte sich ein Doppelboden bei gut 26 Euro gebildet haben. Er gibt – technisch – Anlass zu ersten Hoffnungen auf eine Kurserholung.

Die T-Aktie ist auf diesem Kursniveau ein solides Basisinvestment mit einem mittel- bis langfristigen Aufwärtspotenzial von 20 bis 30 Prozent.

Deutsche Telekom-Aktie (Tageschart): Doppelboden als Wendesignal?

Bildquelle: Deutsche Telekom; Chartquelle: stock3.com; möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Deutsche Telekom.