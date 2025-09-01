Siemens-Aktie // Wann fällt das Rekordhoch?

Bis an die Marke von 240 Euro ist die Siemens-Aktie (723610) in den vergangenen Tagen hochgelaufen. Daher rückt nun das Rekordhoch bei 244,85 Euro in den Fokus, welches der Titel Anfang März erreicht hatte. Möglich machten dies gute Quartalszahlen und eine Prognosebestätigung für das Gesamtjahr, die auch die Charttechnik positiv beeinflusste. Trotzdem könnte die Luft nun kurzfristig etwas dünner werden.

Seit der Frühjahrskorrektur am Aktienmarkt kennt die Siemens-Aktie nur den Weg nach oben jetzt bewegte sich der Titel nahezu lehrbuchartig in einem relativ flach laufenden Aufwärtstrend nach oben. Daher ist sehr wahrscheinlich ist, dass der Wert sein Rekordniveau von Frühjahr zumindest erreicht.

Möglich machten dies die Anfang August veröffentlichen Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 (per 30. September). Dabei zeigte sich, dass Siemens trotz der US-Zoll-Krise wachsen kann. Möglich macht dies vor allem die Zugsparte Mobility, aber auch die selbst börsennotierte Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers (SHL100). So stiegen die Umsätze um rund drei Prozent auf knapp 19,4 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Portfolio-Effekte hätte das Plus sogar bei circa fünf Prozent gelegen.

Beim Ergebnis des industriellen Geschäfts, welches quasi die operative Entwicklung abbildet, ging es um rund sieben Prozent 2,8 Milliarden Euro nach unten, was vor allem auf Restrukturierungskosten im Bereich Automatisierung zurückzuführen ist.

Wichtiger war aber, dass das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte. Dabei erwartet der Vorstand ein Wachstum auf vergleichbarer Basis von drei bis sieben Prozent und ein Ergebnis wie Aktie von 10,40 bis 11,00 Euro. Fundamental der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 inzwischen fair bewertet. Hier ist also das Kurspotential durchaus begrenzt. Darauf deutet auch die Dividenden-Rendite hin, die nur noch 2,2 Prozent erreicht.

Charttechnisch würde allerdings ein Sprung über das bisherige Rekordniveau ein neues Kaufsignal generieren. Wir gehen aber davon aus, dass dies im ersten Anlauf noch nicht gelingt. Trotzdem können Langfristanleger bei der Siemens-Aktie, die wir zuletzt Ende Dezember [ HIER klicken ] bei Kursen um 190 Euro empfohlen hatten, an schwachen Tagen zugreifen. Denn langfristig ist der Konzern in vielen Bereichen an der Weltspitze und daher hervorragend aufgestellt.

Uns gefällt aber auch ein Bonus-Zertifikat mit Cap (SX1LGB), welches am 19. Juni 2026 bewertet wird: Bleibt die bei 160 Euro platzierte Schwelle (Abstand aktuell rund 33 Prozent) bis dahin unverletzt, winkt eine Bonus-Rendite von 8,6 Prozent (10,6 Prozent p.a.). Kommt es hingegen zum Schwellenbruch, tilgt der Emittent in Aktien, entsprechend dem Bezugsverhältnis von eins zu eins.

Siemens-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

Chartquelle: stock3.com