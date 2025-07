Eon-Aktie // Vor nächstem Rallye-Schub?

Vor zehn Jahren im April notierte die Eon-Aktie noch knapp auf einem ähnlichen Niveau wie derzeit. Ende Juni war der Kurs bereits ins Rutschen geraten und im September 2015 erreichte die Aktie ein Tief bei rund sieben Euro (siehe auch Tageschart unten). Steht nun eine umgekehrte Entwicklung an?

Seit Jahresanfang hat die die Eon-Aktie von gut zehn Euro auf aktuell 15,90 Euro zugelegt. Jetzt könnte der Ausbruch nach oben aus der Konsolidierungsformation seit April (2025) gelingen.

Energie (Elektrizität) ist das Lebenselixier jeder Volkswirtschaft und dürfte in den kommenden Jahren weiter ein Bedeutung gewinnen: Durch KI, Robotik und Digitalisierung wird der Strombedarf deutlich zunehmen. Davon wird auch der Versorger Eon, trotz einer völlig verkorksten „Energiewende“ profitieren.

Soll Deutschland als Industriestandort erhalten bleiben, braucht es eine neue Stromversorgungsinfrastruktur aus intelligenten Netzen, Batterie-Backups (zum Ausgleich von Schwankungen des Flatterstroms durch die erneuerbaren Energien) und zahlreichen Backup-Kraftwerken zum Überbrücken von Dunkelflauten und Hellbrisen. All das beutet Milliarden-Investitionen, aber auch die Chance auf gute Erträge.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 investierte Eon 1,5 Milliarden Euro in die Transformation des europäischen Energiesystems. Das entspricht einem Plus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Den Großteil der Investitionen tätigte Eon mit 1,2 Milliarden Euro im Netzgeschäft, insbesondere in die Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur sowie in neue Netzanschlüsse. Weitere Milliarden werden folgen, 2025 sollen es insgesamt 8,60 Milliarden Euro werden.

Das zahlte sich auch schon aus: Im ersten Quartal 2025 verbesserte sich der Betriebsgewinn (Ebit) um 19 Prozent auf 2,40 Milliarden Euro und der (bereinigte) Jahresüberschuss um 22 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Die Umsätze legten um elf Prozent auf 25,22 Milliarden Euro zu. Eon ist auf Wachstumskurs.

Sollte sich der zurzeit noch zaghafte Anstieg über die Barriere bei 15,80 Euro bestätigen, könnte bei der Eon-Aktie ein Kursschub in Richtung 20,00 Euro bevorstehen. Fundamental ist Eon, auch für einen Versorger, nicht sonderlich üppig bewertet, wobei sich auch die Frage stellt, ob bei Eon, durch KI und Digitalisierung, künftig höhere Multiple gerechtfertigt wären.

Eon-Aktien (Tageschart, langfristig): zehn Jahre durch ein tiefes Tal

Eon-Aktien (Tageschart, kurzfristig): Barriere angeknackst

Bildquelle: Eon; Chartquelle: stock3.com; Möglicher Interessenskonflikt, Transparenzhinweis: Ein Autor der Plusvisionen-Redaktion hält eine langfristige Position in Eon.