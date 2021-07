Villeroy & Boch-Vorzüge // Hoch, höher, All-Time-High

Das hört sich richtig gut an: Nachdem Villeroy & Boch schon kurz vor Weihnachten die Prognosen erhöhte [Plusvisionen berichtete, HIER klicken ], hat das Traditionsunternehmen am heutigen Donnerstag erneut die Guidance erhöht beziehungsweise präzisiert. Und dies auf der Ertragsseite sogar recht deutlich. Kein Wunder, dass die Vorzugsaktie ihre Aufwärtsbewegung mit neuem Schwung fortsetzt und in Richtung All-Time-High marschiert.

Im Detail: Dank der weiterhin sehr positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr erwartet der Vorstand nun eine Steigerung des Umsatzes auf rund 885 Millionen Euro. Dies entspricht in etwa einem Plus von rund zehn Prozent, nachdem in 2020 rund 800,9 Millionen Euro umgesetzt worden waren. Das operative Ergebnis soll dabei von rund 50 Millionen auf mehr als 75 Millionen Euro klettern. Bisher hatte die Verwaltung lediglich von einem überproportionalen Ergebnisanstieg gesprochen.

Neben der generell guten Nachfrage, insbesondere beim Bau (also dem Bereich Bad und Wellness) wirken sich auch umgesetzte Strukturmaßnahmen positiv auf die Ertragslage aus. Weitere Details zum ersten Halbjahr bzw. dem zweiten Quartal vermeldeten die Mettlacher aber noch nicht, die Infos sollen planmäßig am 20. Juli folgen.

Die Vorzugsaktie (765723) setzte daher ihre Aufwärtsbewegung fort und notiert bei Kursen knapp über der 129-Euro-Marke inzwischen auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2018. Nun ist sogar ein Durchmarsch zum Rekordhoch bei 20,75 Euro, welches aus 2017 stammt, möglich. Wir erneuern daher unsere Kaufempfehlung vom Dezember [ HIER klicken ] und raten dem Langfristanleger weiter zum Positionsaufbau – auch mit Blick auf die Dividendenfantasie, denn Villeroy plant die Ausschüttung von 50 Prozent des operativen Gewinns.

Wer die Bewegung des Basiswerts hebeln will, der schaut sich das ebenfalls bereits vorgestellte Faktor-Zertifikat Long (MF71VG) an, welches die Bewegung der Aktie verdoppelt. Bei Bonus- und Discountern finden wir hingegen weiterhin keinerlei Produkte. Hier dürfen die Anbieter noch immer nachlegen.

Villeroy & Boch Vorzugsaktie (Wochenchart): Auf dem Weg zum Rekordhoch

Bildquelle: Villeroy & Boch

